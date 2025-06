Zpěvákovi Václavu Neckářovi ochrnula ruka a noha

„Bylo šílené počasí, což mě ještě víc vyčerpalo, a jen co jsem se vrátil domů, mám problémy s hybností ruky a nohy,“ přiznal závažné zdravotní problémy Neckář pro deník Aha!. Jeho mladší bratr Jan se však snaží fanoušky uklidnit. „To se bráchovi od té doby, co měl mrtvici, stává často. Ono se to ale vždycky zase dá do pořádku. Měl by se ale víc šetřit, což nedělá,“ postěžoval si na bratrovu neukázněnost. Zdravotní indispozice Václava mrzí o to víc, že musel zrušit svou účast na akci, o kterou moc stál.