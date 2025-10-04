Zpěvák Robbie Williams poprvé přiznal, že tajně žije s Tourettovým syndromem. Tato neurologická porucha způsobuje náhlé záškuby a pohyby těla nebo nekontrolované vydávání zvuků či slov. Jednapadesátiletá popová superstar tvrdí, že syndrom je „dotěrný“, výbuchy hněvu sice drží uvnitř, ale myšlenky jsou tak intenzivní, že je nedokáže přehlušit ani vystoupení před desítkami tisíc křičících fanoušků. Diagnostikovali u něj ADHD a od začátku kariéry bojoval s několika závislostmi, včetně alkoholu a drog, a absolvoval několik léčebných pobytů.
