Zpěvák Robbie Williams přiznal, že trpí Tourettovým syndromem

Robbie Williams
Robbie WilliamsFoto: Shutterstock
Robbie Williams
Robbie WilliamsFoto: Shutterstock
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Zpěvák Robbie Williams nemá problém se světem sdílet i velmi osobní témata, jako je například jeho nízká hladina testosteronu. Nyní přiznal další svoji zdravotní komplikaci.

Zpěvák Robbie Williams poprvé přiznal, že tajně žije s Tourettovým syndromem. Tato neurologická porucha způsobuje náhlé záškuby a pohyby těla nebo nekontrolované vydávání zvuků či slov. Jednapadesátiletá popová superstar tvrdí, že syndrom je „dotěrný“, výbuchy hněvu sice drží uvnitř, ale myšlenky jsou tak intenzivní, že je nedokáže přehlušit ani vystoupení před desítkami tisíc křičících fanoušků. Diagnostikovali u něj ADHD a od začátku kariéry bojoval s několika závislostmi, včetně alkoholu a drog, a absolvoval několik léčebných pobytů.

Není ale jediný slavný, který touto poruchou trpí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti se stejnou diagnózou.

1. Robbie Williams

Kromě Tourettova syndromu má Robbie William i další problémy. V novém podcastu „Im ADHD! No Youre Not Robbie přiznal, že nedávno podstoupil test na autismus, který odhalil „autistické rysy, včetně úzkosti při opuštění bezpečného prostoru, například postele. V otevřeném rozhovoru zpěvák také přiznal, že stále má strach z turné, i když desetiletí vystupuje na vyprodaných stadionech a arénách jako sólový zpěvák a dříve v kapele Take That.

Všechny štítky

