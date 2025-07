Ženský idol Brad Pitt promluvil o sexu s muži a své závislosti na alkoholu

„Byl jsem otevřený řešení… Zkoušel jsem všechno, co mi kdo doporučil. Bylo to náročné období. Potřeboval jsem restart,“ řekl herec moderátorovi, který sám se závislostí bojuje už řadu let. Pitt už ale tento styl života nezvládal. „Byl jsem v podstatě na kolenou..." zavzpomínal. Oba dva si pak pochvalovali setkání anonymních alkoholiků, které pravidelně navštěvují. „Bylo velice osvobozující odhalit ty své ošklivé stránky,“ dodal upřímně. Když už se rozhodl bojovat se svou závislostí na alkoholu, zatočil Pitt i s kouřením. „Třicet let kouření… měl jsem dost,“ přiznal.