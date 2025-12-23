Zimní radovánky si herečka Veronika Žilková umí užít naplno. Když má v zimě pár volných dní, míří pravidelně na hory – tentokrát do Janských Lázní. Nadšení z lyžování ale vystřídal nepříjemný šok. Po obědě se totiž vrátila ke stojanu před bistrem a její nové lyže byly pryč.
Žilková na lyžovačce v Jánských Lázních nevěřila vlastním očím: Lyže fuč a policie v akci
Měla to být pohodová lyžovačka, místo toho přišel šok. Veronika Žilková po obědě našla stojan před bistrem prázdný – její nové lyže byly pryč a následovalo řešení s policií i placení škody. Nakonec se ale ukázalo, že nešlo o krádež: lyže si omylem odvezl turista z Mexika a příběh skončil nečekaně šťastně.
Žilková, která je známá tím, že lyžování bere opravdu vážně, se netajila tím, jak ji situace zasáhla. Lyže měla zapůjčené na testování, a tak musela zmizení řešit oficiální cestou. „Na horách jsem testovala nové lyže. Výborně jsem si zajezdila a šla na oběd. Po jídle přišel šok. Lyže ve stojanu před bistrem nebyly. Někdo je ukradl!!! Policie + placení škody = zkažený večer,“ svěřila se herečka na sociálních sítích. Večer, který měl patřit odpočinku, tak místo toho zaplnilo vyřizování s policií a nepříjemné emoce.
Naštěstí se ale příběh druhý den otočil o sto osmdesát stupňů. To, co vypadalo jako krádež, se ukázalo být obyčejným nedorozuměním. S ranním sluncem přišlo i vysvětlení – lyže si omylem odvezl jiný lyžař. „Ráno se objevilo slunce a s ním vánoční překvapení. Turista z Mexika omylem vyměnil své lyže za mé. Tomu, kdo si letí z Mexika zalyžovat do Janských Lázní, je vše odpuštěno!“ dodala Žilková s humorem sobě vlastním.
Nepříjemná zkušenost tak nakonec skončila úsměvem a herečka si z hor odvezla nejen lyže zpět, ale i historku, která pobavila její fanoušky.