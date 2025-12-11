Přeskočit na obsah
11. 12. Dana
Vánoční díl se změnil v peklo. Agáta a Ornella předvedly brutální hádku

Agáta Hanychová, Ornella Koktová
Agáta Hanychová a Ornella KoktováFoto: Profimedia
Agáta Hanychová, Ornella Koktová
Agáta Hanychová a Ornella KoktováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Přestože spolu mají Agáta Hanychová a Ornella Koktová úspěšný společný podcast, dokáží si pěkně vjet do vlasů. A nemají s tím problém ani přímo před kamerou.

V nejnovějším díle podcastu Agáty Hanychové a Ornelly Koktové bylo pěkně dusno. Obě protagonistky se dostaly do ostré výměny názorů, kde nechyběly vulgární nadávky, osočování z nevěry nebo útok na rodinu té druhé. Přitom všechno začalo zcela nevinně otázkou Hanychové  Už máš napečeno?

8575043
8575043

Na to se rozhodla Koktová bezelstně  a popravdě odpovědět. Já jsem si letos cukroví objednala, oficiálně jsme to i přiznala. Sama zvládnu jen tři druhy – linecký, čokokoule a rohlíčky, rozvyprávěla se s tím, že na víc nemá v předvánočním shonu čas. V tu chvíli se Agáta pustila do prvního útoku. On Kašpárek i peče? Promiň, to se nabízelo," rýpla si se smíchem Hanychová do tématu, které v nedávných týdnech rezonovalo médii. A sice, že Koktová má mít poměr s kuchařem Radkem Kašpárkem. Aspoň si to myslí Kašpárkova exmanželka, která kvůli tomu píše zprávy nejen Ornelle, ale i jejím manželovi Josefu Koktovi. 

Nemám chodit i s Maršálkem? Ale on je gay. Kdyby nebyl gay, je to strašně hezkej chlap. Je jak andílek, ty jeho vlasy a vousy, to já mám ráda. To vlastně splňují všichni tři, i Pepa, snažila se ještě s úsměvem bránit Koktová. je starej a tlustej, zasadila další úder Hanychová. Ty jsi zlá, naštvala se už Koktová a vytáhla nedávný incident, kdy na svém profilu spustila živé vysílání, které ale velmi často provozuje právě Hanychová. Ta pak sdílela poznámku fanynek o tom, že ji Ornella kopíruje, a přidala posměšnou větu, že Agáta je jen jedna. 

Ona mě tak naštvala. Víš, kolik lidí mí píše, že jsi kr*va? A dávám to snad do storýček? Od července jsme udělala jeden posr*nej živák a zrovna jsem u toho vařila. A ani to nebylo, že bych jim u toho říkala nějakej zkurv*nej recept na nějakou neslanou omáčku, která je hnusná a nikdo ji nejí, ani Bonnie, přešla do protiútoku Koktová. Takže jsem ti chtěla říct, že nemáš patent na živáky, Občas si budu dělat živák a mluvit o svým životě, jestli ti to nevadí Proč jsi to sdílela? Je to zlý a mně to ublížilo, rozohnila se Ornella. 

Hanychová ale trvala na tom, že to, co udělala, bylo vtipné a že jí psaly stovky sledujících, které vysílání Koktové pobouřilo. A snažila se změnit téma, ovšem i ona se uchýlila k vulgaritám. To má být vánoční díl, ty kr*vo, vyštěkla na Koktovou. Ta se ale nedala a zaútočila na citlivé místo Hanychové a tím je její rodina. Naznačila, že momentálně mezi Agátou a jejím sourozenci panují napjaté vztahy, a tak nebudou o Vánocích společně, jak u nich bývá zvykem. Bůh ví, s kým si u stolu budeš povídat, co jsme tak slyšela z tvý rodiny, Asi jenom sama se sebou. Možná jen se svojí mámou? Že by se taky s ostatníma nebavila? rýpla si Ornella. To říkáš ty se svojí rodinou? nenechala se zahnat do kouta Hanychová a vzpomněla matku Koktové, se kterou se už roky nestýká. 

Mohlo by Vás zajímat: Maršálek: V jídle jsou vzpomínky a emoce. Lidé by se k němu měli chovat s respektem

Video: Archiv

Zdroj: podcast Agáta a Ornella

