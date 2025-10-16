16. 10. Havel
Je mámou šesti dětí, smrt jednoho z nich překonala. Veronika Žilková slaví 64. narozeniny

Veronika Žilková
Veronika ŽilkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Veronika Žilková dnes slaví čtyřiašedesáté narozeniny. Matka čtyř vlastních a dvou adoptovaných dětí se třikrát vdávala a před lety se musela vyrovnat s tragickou smrtí syna. Připomeňte si její nejslavnější role ve filmech, seriálech i televizních pořadech.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Získala Českého lva za drama z roku 1996, nejvíce si však zahrála v zábavných rodinných filmech, které se často objevují v českých kinech.

"Ti, kdo se špatně učili, v životě obstojí lépe než šprti," myslí si Veronika Žilková

Celebrity

Jubilantka Veronika Žilková svůj život zasvětila herectví, dětem a také svým láskám. Celkem byla třikrát vdaná a z každého svého manželství má nejméně jedno dítě. Rány jí osud rozdával štědře, nezlomná herečka ovšem úsměv neztrácí. Za poslední roky se kromě komplikovaného rozvodu s Martinem Stropnickým musela vyrovnat i se smrtí maminky. Po jejím boku se po rozvodu objevoval hudebník Josef Holomáč. V současnosti je jejím partnerem scénárista Ivan Hubač.

nikdy nechtěla být herečkou

Já jsem nikdy nechtěla být herečka, překvapila Veronika Žilková své fanoušky v pořadu 13. komnata před lety. Přiznala dokonce, že ve svých patnácti začala jezdit do kláštera a prošla základním vstupním testem, protože chtěla být řeholnice. Od záměru ji podle jejích slov odradila první pořádná pusa od kluka. Jedna z nejvýraznějších českých hereček dnes slaví 64. narozeniny.

Foto: DVTV
