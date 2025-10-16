Je mámou šesti dětí, smrt jednoho z nich překonala. Veronika Žilková slaví 64. narozeniny

Žilková a Stropnický museli před vstupem do manželství překonat osobní tragédii. V roce 2007 se jim narodil syn Melichar, který po sedmi měsících života zemřel. „Dala jsem život pěti dětem, ale doprovodit dítě ke smrti, to jsem věděla, že na to nemám. Tehdy nastoupil můj muž, a ten tam ten týden, než nastala smrt, prostě byl. Říkala jsem si, že to je chlap, který dokázal něco, co já emancipovaná žena nedokázala, a za to si ho budu vždycky hrozně vážit, protože on tam prostě byl, kluka doprovodil a všechno zařídil,“ řekla v pořadu 13. komnata Žilková.