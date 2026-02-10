Mnoho lidí se trápí tím, co nemohou změnit, herečka Lucie Zedníčková k nim ale nepatří. „Snažím se žít přítomným okamžikem a nezatěžovat se minulostí, protože pak ji člověk nese na zádech jako pytel šutrů a ten je nejlepší sundat a nechat ležet. Stejně tak mě nezajímá budoucnost, která ještě není,“ říká přesvědčeně s tím, že stejně tak jsou jí cizí kariérní ambice a soutěživost.
„Žiju jako nějaké zvířátko,“ říká Lucie Zedníčková o svých plánech a nejisté budoucnosti
„Když se dnes ohlédnu zpátky, tak mám pocit, že ten život žiju jako nějaké zvířátko – ze dne na den. Neřeším ani, co bude za týden, takže o nějakém budování kariéry opravdu nemůže být řeč,“ svěřila se v rozhovoru pro iDnes, kde promluvila i o tom, jak tento životní přístup ovlivňuje její pracovní život. „Už to samotné slovo kariéra na mě působí pejorativně. Ale nemělo by. Je skvělé, že jsou lidi cílevědomí a umějí si jít za svým, že mají krátkodobý i dlouhodobý cíl. Tak by to mělo být. Ale já to bohužel neumím,“ popisuje svůj život.
To, co ji ale provází celým životem, je existenční nejistota, která pramení z nepravidelnosti její profese. „To mám furt, po celý svůj život. S financemi to mám odjakživa jako na houpačce. Buď peníze mám, nebo nemám. A i když si třeba vytvoříte nějaký finanční ‚polštář‘, v té naší profesi nikdy nevíte, jestli jste chudá nebo bohatá. Můžete mít na účtu milion, což já tedy nemám, a netušíte, jak dlouho vám musí vydržet. Jestli ho můžete příští týden za něco ‚střelit‘, protože za měsíc vyděláte další anebo jestli s ním musíte vyjít celý rok,“ rozpovídala se o nevýhodách umělecké branže.
Přesto by však neměnila a práce ji naplňuje. I když v poslední době se rozhodla své hraní trochu utlumit. „Takže v tomhle je ta naše práce nevyzpytatelná. Ale já bych nedokázala chodit každý den někam do kanceláře, nevyhovovala by mi ta pravidelnost a režim. I proto jsem si tuhle profesi vybrala,“ uzavírá přesvědčeně.