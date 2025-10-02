Šestapadesátiletá herečka Lucie Zedníčková je maminkou dvou, dnes už dospělých, dětí. Dobře tak zná situaci, kdy děti vyletí z hnízda a rodiče najednou mají čas věnovat se jiným aktivitám. Jenže když jsou bez partnera, často nemají nikoho, s kým by mohli třeba cestovat. A právě tímto směrem by se chtěla Zedníčková vydat a jejím snem je vytvořit aplikaci, kde by se rodiče v podobné situaci mohli potkávat.
