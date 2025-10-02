Ikona počasí
Lucie Zedníčková omezuje herectví a chtěla by vozit single rodiče na dovolenou

Lucie ZedníčkováFoto: Pavel Machan, Marek Patek, David Kundrat, Martin Hykl / CNC / Profimedia
Lucie Zedníčková je úspěšná herečka, ale v poslední době přiznává, že pobyt na jevišti ji už nenaplňuje tak jako dřív. Má ale už plány na to, čím by se chtěla zabývat v budoucnu.

Šestapadesátiletá herečka Lucie Zedníčková je maminkou dvou, dnes už dospělých, dětí. Dobře tak zná situaci, kdy děti vyletí z hnízda a rodiče najednou mají čas věnovat se jiným aktivitám. Jenže když jsou bez partnera, často nemají nikoho, s kým by mohli třeba cestovat. A právě tímto směrem by se chtěla Zedníčková vydat a jejím snem je vytvořit aplikaci, kde by se rodiče v podobné situaci mohli potkávat. 

„Znám spoustu žen v mém věku, které by rády někam vyrazily, ale děti už s nimi jezdit nechtějí a přátelé jsou v jiné životní fázi. A samy jet nechtějí,“ říká Zedníčková k tomu, co ji vedlo k myšlence na takovou platformu. „Můžou mít i prostředky na to jet na wellness víkend nebo dovolenou, ale nemají s kým. Myslím, že je to pořád aktuální téma a že by to spoustě lidí pomohlo,“ je si jistá herečka, která naopak svou budoucnost nevidí ve svém původním povolání. 

„Na Primě nám skončily oba seriály, jeden zcela neočekávaně. Tak uvidím, co bude. Ale jak se říká – když se jedny dveře zavřou, další se zase otevřou. Spíš se těším, které to budou,“ říká Zedníčková. Ta před nedávnem také přiznala, že stát na jevišti už jí nedává smysl. „Člověk jede odpoledne na Moravu, vrátí se ve dvě ráno, a to divadlo navíc není nijak zvlášť placené. Tak si říkám, jestli mi to vlastně ještě stojí za to,“ říká vyčerpaně. 

Dlouhé přejezdy na představení a únava, která se k tomu váže, ji také málem stála život. Během jedné takové cesty se stala vážná dopravní nehoda. „Bylo to ošklivý a myslím si, že to byl spouštěč. Díky Lukášovi Langmajerovi, který řídil, jsme vyvázli jen s naraženými žebry, kostrčí a modřinami. Ale člověku to něco nechá – začne zpytovat, jestli mu to pořád za to stojí,“ prozradila pro eXtra.cz další důvod, proč skončit s hraním. 

Zdroj: eXtra.cz

