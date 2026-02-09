Donutil oslavil 75. narozeniny v pražském Doupěti. Dorazila Stašová, Rajská i Havlová

V neděli večer bylo v pražském klubu plno – důvodem byla oslava významného životního jubilea herce Miroslava Donutila, který se dočkal 75 let. Oblíbený herec a vypravěč slavil obklopen rodinou i přáteli z uměleckého světa. Donutil patří k osobnostem, které dokázaly propojit divadlo, film, televizi i autorskou zábavu – široké veřejnosti se nesmazatelně zapsal především pořadem Na kus řeči, jenž běžel řadu let na České televizi a stal se fenoménem domácí televizní zábavy.
Pražský klub Doupě se v neděli večer proměnil ve společenské centrum: herec Miroslav Donutil tu za přítomnosti rodiny a přátel oslavil 75. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběla Simona Stašová, návrhářka Beata Rajská s manželem ani Dagmar Havlová. Dárky se nosily ve velkém a na místě se potkaly osobnosti z hereckého, hudebního i lékařského světa.
Mezi prvními hosty dorazila herečka Simona Stašová, která je známá nejen svou divadelní energií, ale i dlouholetým přátelstvím s Donutilem z hereckého prostředí. Krátce po ní přišla módní návrhářka Beata Rajská s manželem Liborem Rajským. Rajská patří mezi nejznámější české návrhářky společenské módy a její modely se pravidelně objevují na významných kulturních akcích. Pozornost přitáhla i bývalá první dáma Dagmar Havlová, která je kromě svého veřejného působení také respektovanou herečkou. Havlová má za sebou dlouhou divadelní i filmovou kariéru a po smrti Václava Havla se nadále věnuje kulturním a charitativním aktivitám. Její přítomnost podtrhla společenský význam celé události.
Dárky hosté nebrali jen formálně. Hudební skladatel Karel Vágner dorazil s taškou značky svého syna Jakuba Vágnera, známého českého rybáře a cestovatele, jehož značka VAGNER Fishing je spojená s rybářským vybavením a expedicemi.
Mezi gratulanty byl i přední český kardiolog Petr Neužil, známý především jako specialista na intervenční kardiologii a působení v Nemocnici Na Homolce. Dorazila také archeoložka Andrea Bartošková, vdova po herci Jiřím Bartoškovi, dlouholetém prezidentovi Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, což opět ukázalo, jak silné vazby má Donutil napříč kulturním prostředím.
Hudební zastoupení zajistil mimo jiné zpěvák Matěj Ruppert, frontman skupiny Monkey Business, který je známý svým charismatem a osobitým hlasem. Rodinnou atmosféru podtrhla přítomnost syna Martina s manželkou Sárou. Donutilova rodina se hereckému prostředí dlouhodobě nevyhýbá a jejich společná práce na televizních projektech jen potvrzuje, že umění je u nich doma přirozenou součástí života.
Nebyla to jediná oslava. Donutil slavil i na půdě Národního divadla
Oslavy 75. narozenin Miroslav Donutil se neomezily jen na setkání s přáteli. Významné jubileum si herec připomněl také slavnostním večerem na jevišti Národní divadlo, kde se v sobotu 7. února 2026 sešli kolegové, přátelé i rodina. Místo nebylo vybráno náhodou – Donutil má s první českou scénou osobní historii a sám během večera zavzpomínal na dobu svého působení.
„Mám déjà vu. Na tomto místě jsem stál naposledy před deseti lety při derniéře představení Sluha dvou pánů,“ připomněl dojatě herec hned v úvodu. Poděkoval všem za účast a dodal, že ho naplňuje radostí vidět sál zaplněný lidmi, kteří s ním sdíleli část profesní i osobní cesty. Jeho slova vyvolala dlouhý potlesk vestoje.
Vzpomínky na Pelíšky i hudební překvapení
Mezi gratulanty nechyběla herečka Simona Stašová, která s Donutilem vytvořila manželský pár v kultovní komedii Pelíšky. Právě na tento film oba s úsměvem zavzpomínali a připomněli natáčení i atmosféru, která z něj udělala jeden z nejmilovanějších českých snímků. Hudební část večera přinesla nečekaný moment, když herečka Jitka Čvančarová zazpívala píseň „Rozvod“. „Vybrala jsem neveselou, ale ty najdeš vždycky sílu vyjít z každé velké bolesti,“ vysvětlila volbu skladby. Na klavír ji doprovodil hudebník Petr Malásek. Gratulovat přišla také zpěvačka Bára Basiková a producent Karel Vágner, který přinesl dárek symbolicky spojený s Donutilovým koníčkem – knihu o rybaření od svého syna Jakuba. Donutil je totiž známý jako vášnivý rybář.
Vzkazy, které zahřály
Ne všichni přátelé se mohli dostavit osobně, ale jejich přání zazněla alespoň prostřednictvím videovzkazů. Mezi gratulanty na dálku byli Pavel Zedníček, zpěvák Marek Ztracený či herec a hudebník Vojtěch Dyk, který přiznal, že ho Donutil formoval už od dětství: „Chci ti poděkovat, protože jsem s tebou, aniž bys to věděl, strávil krásné chvíle.“ Silný ohlas vzbudil i vzkaz od zpěvačky Lucie Bílé: „Národní divadlo je místem, které ti sluší, mám tě ráda.“ Slova, která dokonale vystihla atmosféru večera – důstojnou, srdečnou a plnou respektu k osobnosti, jež po desetiletí patří k pilířům české kultury.