Reality show Zrádci prozradila první tvář. Soutěžit bude populární moderátorka

Na oficiálním instagramovém profilu úspěšné reality show, která loni zaznamenala velký ohlas, se dnes objevilo oznámení: „Odstartovat představování hráčů moderátorkou… Jak příhodné, že Daniela – inteligentní, sebevědomá a pohotová žena, která ovládá slovo jako zbraň.“
Letos se mezi soutěžící zařadí známá novinářka Daniela Brzobohatá, manželka hudebníka Ondřeje Gregora Brzobohatého. Na rozdíl od Jana Tuny, který v minulé řadě způsobil na Křivoklátě pořádný rozruch, patrně nebude dění tolik vyostřovat, přesto jde o výraznou posilu. Diváci ji znají z obrazovek, i když svůj soukromý život si pečlivě chrání. O to zajímavější bude sledovat, jak se projeví v krizových situacích a jakou podobu své osobnosti v soutěži odhalí.
„Musím říct, že předtím, než jsem přijela na hrad, tak jsem přemýšlela nad tím, že bych chtěla být jenom věrná,“ řekla manželka Brzobohatého moderátorovi Kotkovi na otázku, jestli by chtěla být věrná, nebo zrádkyně. „Do jaké míry si sem přišla jako Daniela a do jaké míry si sem přišla jako hráčka?“ zeptal se Kotek. „Já chci hrát, já jsem tady jako hráčka,“ prohlásila Daniela Brzobohatá.
Dalším prozrazeným soutěžícím je Tomáš, správce ubytovacího zařízení. „Přicházím s takovou drobnou lží, že tady nejsem úplně sám. Vždycky jsem sám sebe tak nějak viděl v té kápi, jak vraždím ostatní a nějakým zvráceným způsobem se mi ta představa strašně líbí," odpovídá Tomáš Kotkovi na dotaz, zda chce být věrným nebo zrádcem.
O dalších jménech se zatím jen spekuluje
Soutěžící reality show budou zveřejňováni postupně, už teď se ale objevují různé spekulace o dalších jménech. Podle informací serveru Expres.cz se mezi nimi má objevit i další známý moderátor. Jde o Čestmíra Strakatého, který si v posledních letech vybudoval velké publikum na placené platformě HeroHero. Další informace naznačují, že mezi soutěžícími se objeví i osobnosti z úplně jiných oblastí. Jedním z nich má být bývalý šampion Oktagonu a soupeř Karlose Vémoly, Patrik Kincl. Je dobře známé, že se mezi bojovníky odlišuje nejen sportovními úspěchy, ale také bystrým uvažováním. Fanoušci show také spekulují, že by se na televizních obrazovkách mohl objevit vítěz Survivoru z roku 2022, IT konzultant Vláďa Čapek.
Nezapomenutelná Nicole
Hrad Křivoklát byl dějištěm tajemné detektivní reality show Zrádci, inspirované hrou Městečko Palermo usíná. Moderátor pořadu Vojta Kotek sledoval, jak zrádkyně Nicole Šáchová obelstila všechny ostatní. Ale i přestože šlo o pouhou hru, našli se tací, kteří ji vzali až moc vážně. „Já jsem sem šla s tím, že jsem čekala, že vypadnu hned první večer. Přiznám se, že bylo strašně těžké být pravým opakem toho, kým jsem ve skutečném životě. Hrozně se těším, až zrádcovství pověsím na hřebík a už se k němu nikdy nevrátím. Chápu, že se spoluhráči zlobí, měla bych stejné emoce, takže jim to absolutně nezazlívám, ale je to jenom hra, nic to neznamená,“ nechápala Nicole reakce některých svých kolegů.
Jaké úkoly na zmíněné soutěžící čekají, se odhalí 7. září, kdy bude premiérový díl dostupný na Prima+. O týden později se pak Zrádci objeví také v televizním vysílání na Primě.
