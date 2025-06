Kotek si musel nechat vytetovat Mikýře na zadek. Přítelkyně je z toho nešťastná

„Vzniklo to tak, že jsem se před odjezdem do Survivoru vsadil s Mikýřem, že se dostanu do finálové šestky, což se mi nepovedlo, protože jsem manipulátor. A vzhledem k tomu, že jsem to nesplnil, tak Mikýř řekl, že si musím nechat vykérovat jeho podobiznu na zadek,“ popsal vznik dohody Kotek, který se opravdu vydal do tetovacího salónu. Obrázek, který mu nakonec přistál na pozadí, vygenerovala umělá inteligence. „Já jsem právě přemýšlel, jestli aspoň ta čepička by mi vylézala zpod trenek, že by furt koukal, co se děje,“ říká se smíchem. A zatímco Koťák se tím dobře baví, jeho partnerka nadšení rozhodně nesdílí.