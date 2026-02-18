Přeskočit na obsah
18. 2. Gizela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Když sport vítězí nad rodinou a život řídí sítě: Výměna manželek přinese napětí i trapasy

temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny
Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.
Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.
Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.
Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.
Zobrazit
49 fotografií
temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny |
Foto: TV Nova
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

První rodina žije na úpatí Krušných hor v bytě 3+1. Eva pracuje jako trenérka koní a má dvě děti. Patnáct let žila v Irsku, a proto její děti mluví česky jen omezeně. S Davidem tvoří pár jeden rok – poznali se prostřednictvím sociálních sítí, kterým se David aktivně věnuje. Do Výměny manželek rodinu přihlásila Eva, která má pořad ráda. Davida mohou diváci znát z Pekelné výzva šéfkuchaře Jana Punčocháře. Vaření Davida baví, a tak se realizuje i doma. „Pro mě to byl skvělý zážitek a rád bych v něčem podobném pokračoval. Je to pro mě další reality show,“ říká David. Eva přiznává, že Davida doma tak trochu rozmazluje. „Ze začátku chtěl vzít do ruky vysavač a pomáhat s úklidem, ale já mu řekla, že to nepřipadá v úvahu, že má svoji roli v domácnosti,“ popisuje Eva, která oceňuje, že díky Davidovi její děti vidí mužský vzor v rodině.

Výměna manželek - Liberec, Domažlice
Výměna manželek - Liberec, Domažlice

Stejné jídlo dva dny po sobě dokáže Láďu naštvat. Výměna manželek zamíří do Liberce a do Domažlic

Reality show

Druhá rodina žije v severozápadních Čechách v bytě 2+1. Andrea je na mateřské dovolené, jejím partnerem je Josef a společně vychovávají dvě děti. Do pořadu rodinu přihlásil Josef, který doufá, že desetidenní odloučení přinese pozitivní změnu. „Chci, aby si to Andrea vyzkoušela v jiné rodině. Tady pořád jen křičí,“ vysvětluje Josef. Andrea situaci vidí jinak: „Nadávám, že mi nepomáhají. Manžel sedí u počítače.“ Andrea by si přála, aby spolu trávili více času, Josef má však své zájmy – například kickbox.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Výměna manželek: Náhradní mamince naservírovali holuba, málem padl další vyhazov

temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny
Foto: TV Nova
Reklama

Eva je ráda, že v náhradním domově je čisto. Podle hraček a plen odhaduje, že se bude starat o malé dítě. Hned po seznámení zapojí Josefa do péče o děti a brzy vyjde najevo, že nikdy nepřebaloval ani jedno ze svých dvou potomků. Na procházce chce, aby vezl kočárek, což běžně nedělá. Josef na oplátku vezme Evu na trénink. Eva je ale nervózní, protože má pocit, že by mohla být těhotná, a následující den si udělá test. „Je negativní. Trochu se mi ulevilo. Na miminko je ještě čas, jsme spolu opravdu krátce,“ říká. Svěří se také se zkušeností z předchozího vztahu, v němž partner neplnil roli otce. Postupně se jí začne stýskat po skutečném partnerovi a začne uvažovat o speciálním tetování. Protože Eva zjistí, že Josef doma nedělá vůbec nic, při změně režimu chce, aby se jeden den postaral úplně o všechno, aby zjistil, jak jeho žena žije každý den.

Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.
Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.
Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.
Temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny.
Zobrazit
49 fotografií

Andrea není z panelového bytu příliš nadšená. Připadá jí menší, než očekávala, i když uznává, že je hezký – jen nedodělaný. Zpočátku bojuje s jazykovou bariérou při komunikaci s dětmi. Oceňuje však, že Davidovou vášní je vaření. Andrea je vyučená cukrářka, a proto se rozhodne upéct dort a zapojit do přípravy i dceru. „Byl jsem v šoku, že je cukrářka a neví, jak upéct dort,“ komentuje situaci David. Ten Andreu zapojí také do natáčení videí na sociální sítě. Vtipná situace nastane ve chvíli, kdy David dostane za úkol vymalovat kuchyň.

VIDEO: Ukázka z premiérového dílu Výměny manželek Vyučená cukrářka Andrea peče dort

Ukázka z premiérového dílu Výměny manželek, Andrea peče dort | Video: TV Nova
Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama