První rodina žije na úpatí Krušných hor v bytě 3+1. Eva pracuje jako trenérka koní a má dvě děti. Patnáct let žila v Irsku, a proto její děti mluví česky jen omezeně. S Davidem tvoří pár jeden rok – poznali se prostřednictvím sociálních sítí, kterým se David aktivně věnuje. Do Výměny manželek rodinu přihlásila Eva, která má pořad ráda. Davida mohou diváci znát z Pekelné výzva šéfkuchaře Jana Punčocháře. Vaření Davida baví, a tak se realizuje i doma. „Pro mě to byl skvělý zážitek a rád bych v něčem podobném pokračoval. Je to pro mě další reality show,“ říká David. Eva přiznává, že Davida doma tak trochu rozmazluje. „Ze začátku chtěl vzít do ruky vysavač a pomáhat s úklidem, ale já mu řekla, že to nepřipadá v úvahu, že má svoji roli v domácnosti,“ popisuje Eva, která oceňuje, že díky Davidovi její děti vidí mužský vzor v rodině.
Když sport vítězí nad rodinou a život řídí sítě: Výměna manželek přinese napětí i trapasy
temperamentní Eva zamíří do rodiny, kde se pokusí přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že stejně důležitá je i rodina. Andrea se naopak vydá do domácnosti k partnerovi, který se intenzivně věnuje sociálním sítím. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly odlišné postoje, hodnoty i každodenní fungování nové rodiny |
Foto: TV Nova