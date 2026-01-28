Přeskočit na obsah
28. 1.
Stejné jídlo dva dny po sobě dokáže Láďu naštvat. Výměna manželek zamíří do Liberce a do Domažlic

Ivana se přestěhuje z Domažlic do Liberce, do domácnosti, kde se ke všem dětem přistupuje stejně. Naopak temperamentní Veronika zamíří do rodiny skalního slávisty. Obě ženy vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznaly jiné životní postoje, hodnoty i odlišný životní styl. |
Foto: TV Nova
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nový díl Výměny manželek zavede diváky z Domažlic do Liberce a obrátí dvě domácnosti naruby. Ivana si chce vyzkoušet život bez dětí a partnera, zatímco temperamentní Veronika pozná rodinu zapáleného fotbalového fanouška. Deset dní mimo komfortní zónu odhalí rozdílné přístupy k výchově, vztahům i každodennímu fungování.

První rodina žije v Domažlicích v nájemním bytě 4+1. Ivana pracuje v supermarketu jako asistentka prodeje, její partner Honza pracuje v Německu jako montážní dělník. Společně žijí sedm let a vychovávají Ivaninu dceru z předchozího vztahu a jejich společnou dceru. „Chtěla jsem si zkusit, jaké to je být deset dnů bez dětí a bez chlapa,“ vysvětluje Ivana důvod účasti v pořadu. Honza dodává, že by si chtěli dovybavit byt a finanční odměna by se jim hodila. V jejich vztahu se většina neshod týká výchovy dětí.

Druhá rodina žije v Liberci v panelovém bytě. Veronika pracuje jako zahradnice, její manžel Láďa je řidič. Společně jsou čtrnáct let a vychovávají dceru Veroniky z předchozího vztahu a jejich společnou dceru. „Do Výměny manželek jsem nás přihlásil já. Občas jsme se dívali a manželka byla vždycky chytrá, jak by se v různých situacích zachovala ona. Tak jsem si sedl k počítači a vyplnil přihlášku,“ vysvětluje Láďa.

Ivaně se přechodné bydliště líbí. Překvapí ji ale, že v téměř každé místnosti je televize. Láďa jí zpočátku připadá plachý. Myčka na nádobí se stává jedním z ústředních témat jejich společného soužití. Láďa si Ivanu často dobírá, ale vždy v legraci. Zároveň má pocit, že ji něco trápí. „Je praštěnej, je zábavnej, je to hodnej člověk,“ hodnotí Ivana Láďu, který jí pro radost uvaří kávu a upeče bábovku. Napětí mezi nimi vznikne ve chvíli, kdy Láďa dostane druhý den po sobě na talíř stejné jídlo. Splín na něj doléhá i v den, kdy má jeho manželka narozeniny a nejsou spolu.

Veronika je s novou domácností spokojená. Zpočátku ale nechápe, kde rodina jí, protože v kuchyni není ani stůl, ani židle. Brzy, ale zjistí, že rodina se nedávno stěhovala a teprve se zabydluje. Veronika se také zajímá o Honzovu práci v Německu, mimo jiné i proto, že sama žije blízko hranic. „Už bych potřeboval být doma. Chci vidět vyrůstat děti,“ zamýšlí se Honza. Veronika se ho také ptá, zda má v plánu si partnerku někdy vzít. Honza přiznává, že ji už jednou požádal o ruku, ale nakonec z toho sešlo. Silné emoce přijdou ve chvíli, kdy Honza Veronice v den narozenin připraví dort a kurýr jí doručí květinu od manžela.

VIDEO: Podívejte se na ukázku z premiérového dílu Výměny manželek

Video: TV Nova

Zdroj: TV Nova

