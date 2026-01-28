Stejné jídlo dva dny po sobě dokáže Láďu naštvat. Výměna manželek zamíří do Liberce a do Domažlic

První rodina žije v Domažlicích v nájemním bytě 4+1. Ivana pracuje v supermarketu jako asistentka prodeje, její partner Honza pracuje v Německu jako montážní dělník. Společně žijí sedm let a vychovávají Ivaninu dceru z předchozího vztahu a jejich společnou dceru. „Chtěla jsem si zkusit, jaké to je být deset dnů bez dětí a bez chlapa,“ vysvětluje Ivana důvod účasti v pořadu. Honza dodává, že by si chtěli dovybavit byt a finanční odměna by se jim hodila. V jejich vztahu se většina neshod týká výchovy dětí.