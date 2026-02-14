Oblíbená reality show Ruža pre nevestu vstupuje do své čtvrté série s ambicí nabídnout divákům ještě intenzivnější a dynamičtější zážitek. Nová sezóna přinese celkem 24 epizod a přichází i s novinkou v nasazování – místo jedné dvouhodinové epizody týdně budou diváci sledovat příběh postupně ve dvou samostatných částech. Nové díly budou fanouškům dostupné na streamovací službě Oneplay už od 4. března 2026, vždy ve středu a ve čtvrtek.
Slovenská verze Bachelora představuje nového ženicha: Do vily míří fešák z Dubaje
Celosvětově úspěšná reality show plná lásky, dobrodružství, ale i intrik a nečekaných situací odstartuje na Oneplay už 4. března 2026. Čtvrtá série přinese šokující zvraty, silné osobnosti a romantiku v exotických kulisách.
„Ruža pre nevestu je fenomén, ktorý si diváci veľmi rýchlo zamilovali. Verím, že aj v štvrtej sérii budú s rovnakým nadšením sledovať silné emócie a vzrušujúce príbehy a že novým účastníkom sa ich cesta za vytúženou láskou vydarí,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka skupiny Nova a Oneplay.
Čtvrtá série klade důraz na silné charaktery, výrazné osobní příběhy a autentické emoce, které se budou postupně odhalovat. O srdce ženicha zabojuje pestrá sestava zajímavých žen, včetně účastnic ze zahraničí, což dodá dynamice vztahů nový rozměr. Tvůrci tentokrát vědomě ponechávají více prostoru tajemství a nečekaným momentům, které se budou odkrývat spolu s vývojem show.
Už v první epizodě čeká diváky série zvratů, které budou překvapením i pro samotného ženicha. Nová série přináší originální dějové twisty, vytvořené speciálně pro slovenskou verzi formátu, které nebyly použity v žádné jiné adaptaci The Bachelor na světě. Právě tyto momenty výrazně ovlivní průběh show i vztahy mezi jejími účastníky.
Také tentokrát se děj odehrává v exotických kulisách Srí Lanky, diváci však uvidí zcela novou vilu i rozmanité a neokoukané lokace romantických setkání, které dodávají show svěží vizuál a pocit objevování. Každá epizoda přinese jiné prostředí, silné emoce a rozhodnutí, která mohou zásadně ovlivnit další vývoj.
Role ženicha se v nové sérii ujímá Adrian Chabada
Úspěšný specialista na reality a investiční příležitosti, který působí v jednom z nejkonkurenčnějších byznysových prostředí světa, v Dubaji. V Růži pro nevěstu se vydává na osobní cestu hledání lásky, která prověří jeho emoce, hodnoty i schopnost činit zásadní rozhodnutí. „Protože žiju a pracuji v Dubaji, byl jsem mile překvapen, že si tato nabídka našla právě mě. Hned mě zaujala, ale potřeboval jsem si ji důkladně promyslet. Velmi důležitá byla pro mě zpětná vazba od mých blízkých, kteří mě v rozhodnutí podpořili. Jsem v období, kdy cítím, že nastal správný čas otevřít se lásce a sdílet budoucnost s tou správnou ženou,“ uvedl Adrian pro TV Markíza.
Zbrusu nová vila
Dívky si opět užijí pořádný luxus – čeká na ně například vana přímo pod širým nebem a skvěle vybavené pokoje. Velkou novinkou jsou ale především party prvky. Kromě kulečníkového stolu budou moci využít hned dva bary a chybět nebude ani panoramatický bazén. Jak vila vypadá si prohlédněte v galerii.