První rodina žije ve Středočeském kraji v nájemním bytě 2+kk. Alina i Mário pracují jako operátoři výroby. Mário si do vztahu přivedl tři děti, z nichž jedno s nimi žije trvale, další dvě má v péči jeho bývalá tchyně. Alina má dvě děti, se kterými do Česka přišla na začátku války z Ukrajiny. Pár je spolu rok a půl a svůj vztah popisují jako idylický a plný lásky. „Zamilovali jsme se a jeden druhého chráníme,“ říká Mário.
Poprvé v kině, návštěva gynekologie, lekce vaření a stesk po dětech. Ve Výměně manželek Mária překvapí muž
V aktuálním díle Výměny manželek si domácnosti vymění Alina a Michal. Zvládne Michal pobyt v rodině s tatínkem, který čekal náhradní manželku, a ne muže? Dokáže si Alina z Ukrajiny užít život tak odlišný od toho svého? Oba vystoupí ze svých komfortních zón, aby poznali jiné životní postoje, hodnoty i odlišný životní styl.
Druhý pár žije také ve Středočeském kraji, ve vlastním bytě 2+1. Michal pracuje v bance jako analytik, Tomáš je masérem. „Přihlášku jsem podal já, protože s Tomášem Výměnu manželek sledujeme dlouhou dobu,“ vysvětluje Michal a Tomáš ho doplňuje: „Myslím si, že odloučení je fajn. V běžném životě bychom se k tomu nedostali.“ V registrovaném partnerství jsou rok a půl, celkově ale tvoří pár téměř šest let.
Alina Česko vůbec nezná a náhradní bydliště se jí líbí. Podle bytu nejprve nedokáže odhadnout, kdo v něm žije. Myslí si, že tu bydlí nějaký velký chlapec, ale začne pochybovat, když uvidí plyšáky. Až z manuálu zjistí, že se dostala do domácnosti dvou mužů. „Poprvé ve svém životě uvidím gaye,“ přiznává Alina. Tomáš je s novou partnerkou spokojený a její původ vůbec neřeší. Postupně si povídají o tom, jak se z Ukrajiny dostala do Česka. Dozvídá se, že ve své rodné zemi vystudovala vysokou školu a pracovala jako učitelka. Alina se mu svěří, že je těhotná a její partner to ještě neví. Dítě chtěli, ale o něco později. „To bude zajímavých osm očí. Je to velká věc a může se stát, i když to nečekáš. Nám se to stát nemůže,“ říká Tomáš. Díky němu Alina vůbec poprvé v životě navštíví kino. Tam ji přepadnou emoce, protože by tam chtěla být s Máriem.
Michal je v novém bytě také spokojený, zarazí ho jen lednice na chodbě a pračka v kuchyni. Z manuálu se dozví, že jeho největšími úkoly budou vaření, úklid a péče o děti. Obavy má jen z vaření, aby náhradnímu partnerovi chutnalo. Mário je při prvním setkání velmi překvapený – to, že jeho náhradní „manželkou“ bude muž, vůbec nečekal. Bojí se, zda se Michal dokáže postarat o děti. Ten přiznává, že dříve působil jako dobrovolník v centru náhradní rodinné péče. Těší ho, že se v rodině málo používají telefony a počítače, a může tak dětem vymýšlet program a hrát s nimi deskové hry, které si přivezl z domova.
Mário se mu postupně svěřuje se svými city k Alině i s tím, jak ho opustila první manželka a nechala mu tři děti. Na výletě Michal Mariovi nabídne, že kdyby chtěl být s Alinou chvíli sám, rád jim pomůže s hlídáním. „Už si život bez dětí těžko dokážu představit. Kdybych odjel zpátky a už je nikdy neviděl, bylo by to pro mě hrozně těžké,“ rozpláče se Michal.