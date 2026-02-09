Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko slibuje pestré obsazení i tvrdý střet odlišných povah, názorů a životních stylů. Do Dominikánské republiky tentokrát míří skupina soutěžících, jejichž kombinace temperamentů a herních přístupů naznačuje napínavou sezónu plnou taktických obratů. Ve hře bude nejen titul vítěze, ale také výhra 2,5 milionu korun a automobil Suzuki e-Vitara.
Z více než 10 tisíc přihlášených vybrali jen hrstku: Survivor 2026 odhalil soutěžící, kteří míří do boje o 2,5 milionu a auto
Pestrý mix osobností, neúprosný střet strategií a souboje „tělo na tělo“ – pátá série Survivoru se vrací 23. února a opět se odehraje v Dominikánské republice. Moderátor Ondřej Novotný zároveň naznačuje, že hra bude zase o něco ostřejší: dohody prý už dávno nejsou nedotknutelné a hráči jsou rok od roku takticky pružnější.
Nová série odstartuje 23. února a diváci ji uvidí třikrát týdně na TV Nova, s předstihem pak na placené platformě Oneplay. Exotické prostředí Dominikánské republiky zůstává i letos kulisou pro fyzicky i psychicky náročné výzvy. Každý díl nabídne minimálně jeden souboj a zcela nové disciplíny, často založené na přímém kontaktu soupeřů. Soutěžící tak dostanou prostor ukázat nejen sílu a vytrvalost, ale i schopnost přizpůsobit se nečekaným situacím.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Gorily mě sbalily na ulici, vzpomíná Ondřej Novotný na únos Jaromírem Soukupem
Pořadem opět provede zkušený moderátor Ondřej Novotný, který stojí u české verze show od začátku. „Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ říká moderátor Novotný.
Do aktuální řady se podle produkce přihlásilo více než 10 tisíc zájemců z Česka a Slovenska, což jen potvrzuje popularitu formátu. Tvůrci slibují několik zcela nových herních prvků, které se dosud v žádné zahraniční verzi neobjevily. Jubilejní pátá sezóna má nabídnout víc zvratů, silnější emoce i odlehčené momenty, které vyváží napětí každodenního boje o přežití.