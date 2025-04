Právě Moniku to, že její dcera nechala situaci dojít tak daleko, velmi trápí. „V podstatě koukám, jak se moje dítě denně zabíjí,“ konstatuje zkroušeně. Svou dceru se snaží motivovat a podpořit, ale zatím se nesetkává s úspěchem.

Gábina už v jednadvaceti letech začala podnikat, a to jako kosmetička. Postupně ale pro ni kvůli nadváze začalo být náročné cestovat a pracovat v terénu, například na svatbách. I běžné fungování je pro ni výzvou – zpotí se třeba už i u oblékání.

Trápí ji ale i její zdravotní stav – zejména to, že se jí zastavil menstruační cyklus. „Opravdu bych se chtěla vdát, opravdu bych chtěla mít partnera, děti a všechno. Už je poslední čas, už není na co čekat,“ říká se slzami v očích Gábina. Nebojí se ale převzít odpovědnost za svůj stav: „Nikdo jiný nemůže za to, jak jsem dopadla, a nikdo jiný než já mi ten život zpátky nedá.“