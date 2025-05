„Jak jsem tlustá, tak jsem líná,” přiznává poslední účastnice Extrémních proměn

„Máme dva nádherné kluky a bydlíme na Čertovce, to je taková malá vesnička kousek od Kolína. Můj partner David mi řekl, ať jsem s nimi doma, než půjdou do školy, ale to jsou další dva nebo tři roky a upřímně, jak jsem tlustá, tak jsem prostě líná. Nejraději spím,“ popisuje svůj život Karolína.

S Davidem tvoří pár už jedenáct let. „Karolínu jsem poznal, když byla hubenější. Ze začátku se mnou jezdila i na kole. Přibírat začala s tím, že se přestala hýbat,“ říká David. Karolína také vnímá, že se od té doby značně změnila.

„Když jsem přestala cvičit a začala bydlet sama, což bylo v devatenácti letech, tak to byly pořád nějaké párty a fastfoody. To jsem měla takové divočejší období,“ reflektuje zpětně. „Co se týče jídla, tak pizzu, těstoviny a sýry, to miluji. Máma měla od mých pěti let cukrárnu, ale dort jsem od ní dostala, jen když mi bylo deset a osmnáct let. Nikdy jsem nedostávala ani sušenky nebo něco takového. Takže jsem si pak za veškeré peníze, co jsem měla, nakoupila sladké. Všichni mluvili o tom, jak je to dobré, a já jsem to neznala. Z toho důvodu sladké svým dětem dám. Tehdy jsem si večer koupila chipsy a žrala je potají v posteli, abych věděla, jak to chutná.“