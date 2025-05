Petr v Extrémních proměnách utáhl letadlo, pro trenéra byl ale zklamáním. Zvládl to?

Strojvedoucí Petr Kalinský z Klášterce nad Ohří je milující manžel a otec. Kvůli morbidní obezitě ale svoji rodinu chtě nechtě zanedbává, jelikož nemůže plnohodnotně fungovat.

„Když jsme se brali, tak mi říkal, že zhubne. Taky říkal, že příští rok pojedeme na dovolenou na kole. Teď jsou to tři roky, co jsme manželé, a ještě nezhubnul,” stěžuje si jeho žena Petra. Nemůže mu ale upřít laskavou a obětavou povahu. „Jako partner je Petr zodpovědný, spolehlivý, má smysl pro humor, ale skrývá za tím své emoce. Aby nedal najevo, co cítí, tak vše zakrývá humorem.”

Petrův život je totiž plný skrytých traumat a vlastně ani není divu, že svoje pocity řeší přejídáním se.

Povedlo se mu překonat démony z minulosti? Rozhodně to nešlo snadno. Podívejte se do galerie.