„I záchody jsou miniaturní,“ říká Lukáš o váze 228 kg. Čeká ho Extrémní proměna

Oba si přejí stávající situaci zvrátit.

„Chci, aby byl Lukáš takový, jakého jsem ho potkala před patnácti lety,“ říká Hanka.

„Jsme spolu jako kámoši. Co se týče intimního života, to se dělá blbě, když má přítelkyně padesát kilogramů a já skoro dvěstěpadesát,“ přiznává Lukáš problémy v této oblasti. „Vím, že morbidní obezita je velký problém, že je to krůček do rakve a trpí celé tělo a že můžu klidně umřít. Už se mi stalo to, že se mi zatočila hlava, zakašlal jsem, zatočil jsem se a omdlel jsem. Tak jsem si zavolal sanitku a doktor mi říkal, ať s tím buď něco udělám, ať zhubnu, nebo že do roka a do dne půjdu. Mrzí mě, že to takhle dopadlo, ale já nemám tu vůli zhubnout sám od sebe a také sám trénovat. Sám si nepomůžu, to už vím.“

„Nechci ho ztratit, mám ho ráda, ale musí sám, prostě musí chtít sám,“ zoufá si Hanka.

„Musím se změnit, chci to udělat pro Haničku, vlastně pro nás oba," uzavírá to Lukáš. Vyjít však už jen pouhý kilometr do svého ubytování během boot campu v Karlových Varech se ukáže jako velká výzva. Zvládne Lukáš Extrémní proměnu pod dohledem trenéra Martina Košťála?