Brňák Borek v Extrémních proměnách Košťála zlobil: Trenér mu hrozil předčasným koncem

Poprvé v pořadu se Košťál uchýlil k výhrůžce, že budou muset proměnu předčasně ukončit – v případě, že by u dalšího vážení Borek cíl nesplnil, musel by se ho vzdát jako klienta. Zatímco se Kovačka snažil tvářit nad věcí, jeho rodině, zejména mamince, bylo jasné, že jej to zasáhlo a sáhl si do svědomí.

Během proměny prošel i osobními změnami. Rozešel se s přítelkyní Andreou, ale brzy potkal Jennifer, kamarádku ze základní školy. Spojil je nový životní styl a jejich první rande bylo příznačně ve fitku. „Kdyby Borek zůstal tam, kde byl před rokem, asi bychom se nepotkali,“ říká Jennifer.