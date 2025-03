V Extrémních proměnách shodila 60 kilo. Dnes cvičí zumbu a trénuje na půlmaraton

Když se odjíždělo na velký boot camp do Karlových Varů, strašně jsem se toho děsila. Jednak že budu odstřižena od rodiny, protože jsem nesměla mít u sebe telefon, nesměla jsem mít spojení se světem. Dokonce jsem na pokoji neměla ani rádio, ani televizi, takže pro mě, která miluje hudbu, to bylo šílené! To odstřižení se od světa bylo opravdu nejnáročnější. Prvních pár dní bylo náročných po psychické stránce, protože jsem pořád myslela na to, co se děje doma. Jestli zvířátka jsou v pořádku, jestli je partner v pořádku, jestli se jim stýská po mě a jestli na mě myslí tak, jako já myslím na ně. Ale musím říct, že Martin věděl, proč to tak nastavil, jelikož to byl úžasný čas strávený se sebou, kdy já jsem opravdu mohla přemýšlet nad svým životem, proč jsem došla tam, kde jsem, a opravdu jsem si to srovnala v hlavě.

První trénink, co si na mě Martin připravil, kdy jsem měla sbírat sto tenisových míčků na kurtu… takhle z pozice diváka u televize to nevypadalo tak těžké. Musela jsem se smát, když jsem viděla, že u těch prvních mám ještě úsměv na tváři. Martin mi tenkrát slíbil, že s každým tréninkem to bude lepší a lepší. A bylo to tak, já jsem se potom na ty tréninky i těšila. On mě chválil, motivoval, že mi to jde, že je to super, a mně to dělalo radost. Viděla jsem progres, vydržela jsem víc a to bylo motivující.