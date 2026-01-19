Maděrič se do povědomí široké veřejnosti zapsal hlavně na přelomu tisíciletí jako moderátor populární kulinářské show Mňam aneb Prima vařečka, která patřila k oblíbeným pořadům diváků televize Prima. Hereckou kariéru rozvíjel napříč žánry – vedle moderování ztvárnil řadu postav v televizních seriálech a filmech a byl i dlouholetým divadelníkem. Objevil se například v seriálu Modrý kód či v pohádce Princezna a půl království. Na divadelních prknech působil v prestižních inscenacích včetně Divadla Kalich, Činoherního klubu i dalších scén. Byl také výrazným dabérem – dlouho propůjčoval svůj hlas postavě Waylona Smitherse v legendárním animovaném seriálu Simpsonovi.
Zemřel Mojmír Maděrič: Hlas Smitherse ze Simpsonů a moderátor kulinářské show
Ve věku 70 let náhle zemřel český herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič. Smutnou zprávu potvrdil zdroj z rodiny. Maděrič se potýkal se zdravotními problémy, bližší okolnosti jeho úmrtí zatím nejsou známy.
Maděrič se do povědomí široké veřejnosti zapsal hlavně na přelomu tisíciletí jako moderátor populární kulinářské show Mňam aneb Prima vařečka, která patřila k oblíbeným pořadům diváků televize Prima. Hereckou kariéru rozvíjel napříč žánry – vedle moderování ztvárnil řadu postav v televizních seriálech a filmech a byl i dlouholetým divadelníkem. Objevil se například v seriálu Modrý kód či v pohádce Princezna a půl království. Na divadelních prknech působil v prestižních inscenacích včetně Divadla Kalich, Činoherního klubu i dalších scén. Byl také výrazným dabérem – dlouho propůjčoval svůj hlas postavě Waylona Smitherse v legendárním animovaném seriálu Simpsonovi.
Potýkal se se zdravotními problémy
Maděrič byl absolventem brněnské JAMU. Svou kariéru budoval od 70. let minulého století a dlouho zůstával součástí české kulturní scény. Ačkoliv se v posledních letech potýkal se zdravotními problémy, které mu v minulosti způsobily výrazné úbytky na váze, nikdy zcela neztratil chuť do práce a diváci jej tak měli možnost vídat i v pozdějších letech. Zprávu o Maděričově úmrtí potvrdil Blesku zdroj z rodiny. Bližší okolnosti hercova skonu prozatím nejsou známy. „Je to ale ještě příliš čerstvé, promiňte, neznáme detaily,“ sdělil Blesku příbuzný
Bojoval se zánětem
Herec se dlouhodobě se také potýkal se závažným zánětlivým onemocněním, které mu v minulosti výrazně zasáhlo do života. Prodělal náročnou léčbu a výrazně zhubl, což neuniklo pozornosti jeho okolí ani diváků. Sám o svém stavu otevřeně hovořil a přiznával, že nemoc mu ubrala sil, přesto se snažil zůstat aktivní a neztratit optimismus. Zdravotní problémy ho sice částečně omezily v pracovním nasazení, nikdy se ale zcela nevzdal své profese ani kontaktu s publikem, které ho milovalo pro jeho lidskost a humor.