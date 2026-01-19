Onkologické onemocnění Doroty vyžadovalo okamžitý lékařský zásah, protože v takových situacích se hraje o čas. Nvotová proto bezodkladně nastoupila do nemocnice, kde se podrobila operaci, při které jí lékaři odňali prso. „Jsem ubolená a slabá, ale to už k operacím patří,“ napsala Dorota krátce po zákroku a všechny ujistila, že v narkóze rozhodně nepřišla o svůj smysl pro humor: „Kdybych byla obdařenější, mohla bych říct, že jsem operací zhubla alespoň kilo, ale v mém případě by tento chabý výkyv váha sotva zaznamenala.“ Aby se jí lépe zotavovalo, oblékla se do pyžama po prababičce. „Raduji se z toho, že jsem naživu. Tady a teď,“ nevyhnula se po nečekaném životním kopanci přemýšlení.
„Zdraví není samozřejmost,“ říká Nvotová po odstranění prsu. Hrozí jí další operace
Je to jen pár dní, co se Dorota Nvotová, dcera slovenské herečky Anny Šiškové, svěřila se šokující zprávou – trpí rakovinou prsu a čeká ji operace. Zákrok, při kterém jí lékaři museli odstranit jedno ňadro, už má mladá herečka a cestovatelka za sebou a nyní se zotavuje doma. Vyhráno ale rozhodně nemá – není totiž jisté, zda nebude muset podstoupit i ablaci druhého prsu.
Výsledky histologie rozhodnou
V ruce už má i první lékařské výsledky. „Nemám to v uzlinách. Tohle je velmi dobrá zpráva. Stále čekám na výsledky z histologie, na jejímž základě bude určena léčba, a na genetické testy, které určí, zda i druhé prso musí pryč. Posledních pár týdnů napětí… možná… ale zároveň týdny naděje. Dokud to není špatné, je to dobré,“ zůstává silná a pokorná.
Loučila se se životem
Nvotová je velká bojovnice, což dokázala už několikrát. V Nepálu, kde dlouhodobě žila, ji totiž postihla nejedna život ohrožující komplikace. Byla to například plicní embolie, která ji postihla kvůli vysoké nadmořské výšce. Jen díky rychlé záchranné akci tehdy přežila. Ve stejné oblasti se musela popasovat také s břišním tyfem, který je v takových podmínkách častý. Tehdy už se loučila se životem. „Zdraví ani štěstí nejsou samozřejmostí. Jsou jen na chvíli a za odměnu. A potom se jde dál, s křížem v lese plném příkoří. A i taková křížová cesta může být sranda,“ neklesá na mysli herečka, kterou si televizní diváci mohou pamatovat například z filmu O život, kde si zahrála po boku Vojty Kotka.