Novotný je údajně zatížen hned několika exekucemi. Mezi jeho majetek, který je nyní ohrožen, patří byt ve Stodůlkách i vila v pražských Řeporyjích, kde žijí jeho rodiče Petr a Miroslava. Tu mu rodiče v říjnu 2019 darovali, aniž by si zajistili doživotní užívání nemovitosti zapsané v katastru – a právě to se jim teď může stát osudným.
Nenapravitelný Pavel Novotný znovu v maléru: Dluhy mohou připravit rodiče o domov
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se ocitl v dalších problémech, tentokrát finančních. Situace je o to vážnější, že už nejde pouze o jeho osobní potíže, dopady se silně dotýkají i jeho rodiny. Podle posledních informací totiž exekutoři míří na jeho nemovitý majetek, což může znamenat konec bezstarostného bydlení pro jeho rodiče – baviče Petra Novotného a jeho manželku.
Dluží Okamurovi
Soudní exekutorka vydala koncem srpna loňského roku exekuční příkaz k prodeji rodinného domu v Dalejském údolí, tedy domu, kde bydlí právě Novotného rodiče. Účelem tohoto kroku je uspokojit věřitele, kterým v tomto případě není nikdo jiný než politik Tomio Okamura, nyní předseda Poslanecké sněmovny. Novotný dluží Okamurovi peníze z titulu soudního rozhodnutí – měl mu zaplatit 40 000 korun za urážlivé výroky na sociální síti TikTok, což se však dosud nestalo. Dluh tak s úroky a poplatky vyrostl zatím na více než 123 000 korun.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vladimír Kratina poprvé po rozvodu vyvedl novou partnerku. Na premiéře v Hybernii zářil
Pro urážku nejde daleko
Podle odborníků a dostupných dokumentů může exekuční příkaz znamenat, že dům nakonec půjde k prodeji – samozřejmě pokud Novotný neuhradí svůj závazek. To by mělo za následek, že by jeho rodiče přišli o místo, kde celá léta žijí. „Novotným vážně hrozí, že přijdou o střechu nad hlavou! Vždyť si při darování domu Pavlovi nenechali zapsat ani věcné břemeno doživotního užívání!“ řekl informátor Blesku. Na výzvu k reakci Novotný údajně odpověděl, že dluh zaplatí a že o exekuci nevěděl, protože se věc řešila, když byl zrovna ve vězení. Finanční trable Novotného přitom nejsou ojedinělé – v minulosti už musel na základě soudních rozhodnutí platit odškodnění, rovněž za nevybíravé urážky, například exprezidentu Miloši Zemanovi.
Další exekuce
Kromě exekuce spojené s Okamurou je podle veřejných záznamů vedena proti Novotnému i další exekuce. Ta souvisí s povinností veřejně se omluvit za urážky na adresu Kateřiny Kristelové – i zde se původní částka kvůli poplatkům značně navýšila. Z původních pěti tisíc korun už přesáhla hranici třiceti tisíc. Vydání exekučního příkazu však automaticky neznamená, že nemovitost skutečně změní majitele. Jde o takzvaný zajišťovací úkon, který majetek blokuje a brání jeho případnému převodu na jinou osobu. Pokud však dlužník své závazky včas uhradí, exekuce se ruší a k prodeji nedojde. „Já to všechno zaplatím!“ dušuje se dlužník Novotný. Nezbývá než doufat, že své slovo dodrží a nepřipraví své rodiče o střechu nad hlavou.