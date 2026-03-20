Zemřel Chuck Norris (†86): Odešla legenda akčních filmů
Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel americký herec a legenda akčních snímků Chuck Norris. Informaci podle zahraničních médií potvrdila jeho rodina.
Jeho filmová kariéra odstartovala v 70. letech, kdy se objevil po boku Bruce Leeho ve snímku Cesta draka. Následovaly desítky akčních filmů, díky nimž se Norris stal jednou z nejvýraznějších tváří žánru. Skutečný celosvětový věhlas mu ale přinesl seriál Walker, Texas Ranger, kde ztvárnil nekompromisního, ale spravedlivého strážce zákona. Vedle herectví se věnoval také charitativní činnosti. Prostřednictvím organizace Kickstart Kids pomáhal mladým lidem najít disciplínu a směr v životě – stejně jako kdysi on sám.V posledních letech se stáhl z veřejného života, přesto zůstal ikonou popkultury. Jeho jméno žilo dál nejen díky filmům, ale i díky fenoménu internetových „Chuck Norris facts“, které z něj udělaly téměř mytickou postavu.
„S těžkým srdcem vám musíme oznámit, že náš milovaný Chuck Norris včera ráno náhle zemřel. Podrobnosti si chceme nechat pro sebe, ale rádi bychom, abyste věděli, že byl se svou rodinou a odešel v klidu. Pro celý svět byl mistrem bojových umění, hercem a symbolem síly. Pro nás to byl především oddaný manžel, milující táta a dědeček, skvělý bratr a člověk, který držel naši rodinu pohromadě. Žil s vírou, měl jasný smysl života a vždy stál pevně za lidmi, které miloval. Svou prací, disciplínou i laskavostí inspiroval miliony lidí po celém světě a ovlivnil nespočet životů. I když nám teď puká srdce, jsme nesmírně vděční za to, jaký život prožil, a za všechny chvíle, které jsme s ním mohli sdílet. Láska a podpora od vás, fanoušků z celého světa, pro něj znamenaly opravdu hodně – nevnímal vás jen jako fanoušky, ale jako své přátele. Víme, že mnozí z vás zaznamenali zprávy o jeho nedávné hospitalizaci, a moc si vážíme všech modliteb a podpory, které jste mu posílali. Teď vás chceme poprosit o jediné – dopřejte naší rodině v této těžké době soukromí," stojí v prohlášení rodiny na oficiálním profilu Norrise na Instagramu.