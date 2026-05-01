Leoš Mareš se rozplakal při vzpomínce na syny: "Udělal bych cokoliv, abych se mohl vrátit"
Nová epizoda dokumentu o Leoši Marešovi otevřela jedno z jeho nejbolestivějších témat – vztah k synům Jakubovi a Matějovi z prvního manželství. Moderátor před kamerou přiznal, že rozpad rodiny a ztracený čas s dětmi dodnes vnímá jako velkou vinu, a při emotivní zpovědi se neubránil slzám.
Ticho, které řeklo víc než slova
V dokumentu zazněla i přímá otázka na jeho první manželku Moniku. Tvůrci se jí ptali, jak se Leoš Mareš po rozchodu choval jako otec. Odpověď ale nepřišla hned. Následovalo dlouhé ticho a Monika, viditelně dojatá, nakonec dala najevo, že se k detailům vracet nechce.
„To bych o tom asi nechtěla mluvit tady. Já jsem to vždycky nechávala na Leošovi, když bude chtít být s klukama, a říkala jsem si, že když on s nimi není, tak o něco přichází on, ne já,“ svěřila se smutně. Její slova naznačila, že rozpad rodiny i následující období nebyly jednoduché nejen pro ni, ale ani pro děti.
Bolavé téma i v současném manželství
O tom, že minulost je pro Mareše stále citlivým místem, promluvila také jeho současná manželka Monika Marešová. Podle ní se doma o Leošových chybách z dřívějších let mluvilo otevřeně a bez příkras. Synové z prvního manželství se postupně stali přirozenou součástí jejich života, ale právě tím se téma minulosti vracelo ještě silněji.
„Kluci se stali nedílnou součástí našeho života, takže jsme se začali hodně bavit o Monice a o tom, jak to pos*al. Myslím si, že to je jeho Achillova pata. Dnes to vnímám i jako máma, takže je to o to silnější, ale všichni děláme chyby,“ uvedla v dokumentu.
Mareš se před kamerou rozplakal
Sám Leoš Mareš se v dokumentu netají tím, že rozpad prvního manželství a čas, který se syny neprožil, v sobě stále nese jako vinu. Přiznal, že pocit nespravedlnosti vůči první ženě i dětem z něj ani po letech úplně nezmizel.
„Já to pořád cítím, že to bylo nefér vůči mojí první ženě a vůči dětem,“ řekl moderátor v emotivní zpovědi.
Své tehdejší selhání popsal obrazem, který ho samotného dovedl k slzám. Připomněl situaci z hor, kdy mu vítr odvál papírek od sušenky do čisté bílé krajiny. Tehdy se prý brodil sněhem, aby ho našel a uklidil. U svých synů má ale pocit, že podobnou chybu už napravit nedokázal.
„Mám pocit, že s Matějem a Kubou jsem tam ten papírek nechal. Udělal bych cokoliv, abych se mohl vrátit a sebrat ho, ale nešlo to, prostě odfoukl vítr,“ dodal v slzách Leoš Mareš.
Dokument tak ukazuje, že i za obrazem úspěšného moderátora, který působí sebevědomě a má na první pohled vše pod kontrolou, zůstávají rány, které čas úplně nezahojil.