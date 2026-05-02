Zvědavost vyzkoušet drogy přebily u Petra Jandy strach a pud sebezáchovy. „Viděl jsem, jak dopadli někteří kolegové. Samozřejmě jsem zkusil marjánku a hašiš, ale na tvrdší drogy, po kterých je asi dobře, jsem nikdy nesáhnul. Ta otázka ale ve mně pořád je, na albu Trilobit v poslední písničce zpívám: ‚Asi jsem to zkusit měl,‘ ale už do toho asi nikdy nepůjdu. Když vidím, jakou hrůzu drogy dokážou napáchat, jak z utrpení a závislých mají někteří lidi zisky, je mi z toho úplně zle. Tenhle kšeft je jen pro silné žaludky,“ prohlásil hudebník.
Jandu stále lákají tvrdé drogy. Zatím je nevyzkoušel, dodnes ale rád posnídá pivo
Druhý květnový den slaví Petr Janda své 84. narozeniny. Ačkoliv zasvětil svůj život rock'n'rollu a radovánkám s ním spojeným, jeho temným svodům podle svých slov nikdy nepropadl. To ovšem neznamená, že by jej drogy nelákaly.
Alkoholu se ovšem Janda nevyhýbá. „Mám rád pivo jako potravinu a rád ho piju k jídlu. Jednou před lety jsem si v hotelu v Bratislavě dal míchaná vajíčka a přišel pingl a říká, jestli si k tomu dám pivo. Pivo? No zkus to. Tak jsem si ho dal a od té doby piju k snídani pivo, když teda nikam nemusím jet autem. Když ano, tak si dám kafe nebo mléko a pak mám vztek, protože to mi až tak nechutná.“
K pití má podle svých slov normální vztah a považuje se za běžného konzumenta. „Chodím hrát do hospody mariáš a někdy udělám tři malý piva za večer, já totiž piju jedině malý. A k tomu třeba tři čtyři panáčky,“ prozradil lídr kapely Olympic.
Muzikant, jenž se narodil ještě za války, zavzpomínal i na své rané dětství. „Mám vzpomínku, kterou si pořád oživuju. Maminka mě vodila do školky a koncem války v roce 1945 Američani bombardovali Prahu, prý si ji spletli s Drážďany. Začaly houkat sirény a učitelky nás odvedly do sklepa, to si pamatuju úplně přesně.
Pak jsem přišel domů a protější barák hořel. Táta mi tenkrát říkal, že na něj dopadla puma, to byl taky silný zážitek. A třetí zážitek je z července 1945, kdy jsme odjeli za příbuznými do Plzně, kde jsem viděl Americké vojáky – čili i prvního černocha v životě. Nedávno jsem se zrovna vyděsil, když jsem slyšel v rádiu, že lidí, kteří zažili druhou světovou válku, už je naživu docela málo."