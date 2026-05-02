Leoš Mareš otevřeně o svých největších pádech: Opustil těhotnou ženu, střídal modelky a bojoval s alkoholem
Druhý díl dokumentu o Leoši Marešovi odkrývá temnější kapitoly jeho života. Moderátor se vrací k rozchodu s těhotnou manželkou, vztahům s modelkami, bulvárním skandálům i problémům s alkoholem, kvůli kterým se podle vlastních slov choval jako někdo, kým dnes už být nechce.
Skandál před svatbou
Jedním z prvních témat je aféra z doby před jeho svatbou s Monikou Poslušnou. Mareš v dokumentu popisuje noc, kdy si měl zaplatit prostitutku. Tvrdí, že si z ní nic nepamatuje. Probudil se prý až druhý den nahý v dětském pokoji v cizím panelákovém bytě.
„Tak jsem se zabalil do peřiny a šel jsem do kuchyně. Tam se ozvalo: Áááá! A já: Dobrý den! Takže tak,“ vzpomíná moderátor.
Krátce nato se mu ozvali lidé, kteří měli kompromitující fotografie z osudné noci a chtěli peníze. Následující den se přihlásil i bulvár s tím, že má snímky také a žádá jeho vyjádření. Mareš tehdy situaci začal veřejně řešit. Jeho tehdejší snoubenka Monika Poslušná se ho zastala s tím, že ho podle ní musel někdo zdrogovat, a svatbu nezrušila.
Odchod od těhotné manželky
Dva roky po svatbě přišel Mareš za svou ženou s tím, že chce odejít a rozvést se. Pro Moniku to byl šok i proto, že v té době čekala jejich druhého syna. Konkrétně byla ve čtvrtém měsíci těhotenství a jeho oznámení zprvu považovala za nejapný vtip.
„Pro mě to byl neskutečný šok. Velký šok. Nedokázala jsem to pochopit v tom, že Kubovi byly tři roky – doma jsme tedy měli kluka, já byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. A pro mě to bylo, že si jako ze mě dělá prdel,“ přiznala Marešová. Dodala, že právě načasování jeho odchodu je věc, se kterou se dodnes těžko vyrovnává: „Jedinou věc, kterou mu asi nikdy neodpustím, a i pro mě je těžké se s tím vyrovnat, že to udělal, kdy to udělal. Když jsem byla těhotná s Matějem.“
Sám Mareš dnes mluví o tomto rozhodnutí velmi tvrdě. „Říct těhotný holce, že odcházíš… Hrůza, prostě hrůza,“ říká po letech. Své tehdejší chování označuje za morální selhání. „Nemohl jsem si pomoct,“ dodal.
Za rozpadem manželství stál jeho vztah s modelkou Gabrielou Dvořákovou, která se později provdala za zpěváka Václava Noida Bártu. „Dívka, která mě vyprovodila z manželství, mi dala košem. Pak jsem žil plnými doušky,“ přiznal moderátor.
Modelky, svoboda a život na hraně
Po rozchodu s další modelkou Hanou Svobodovou měl Mareš pocit, že dostal druhou šanci na nezávazný život. V dokumentu říká, že této etapy nelituje, protože kdyby ji nezažil, možná by po ní později stejně toužil.
Jedním z jeho dalších vztahů byla modelka Michaela Kociánová. Mareš se v dokumentu netají tím, že ho přitahoval i její status. „Možná jsem chtěl mít dívku se statusem. Světová topmodelka! Chodila s manželem Madonny! Což je pro kluka z Berouna… No jo, jsem v tomto takovej lacinej,“ řekl otevřeně.
V té době byl přitom stále ženatý a měl dva malé syny. Když v dokumentu padla otázka, jak se tehdy choval jako otec, jeho první žena Monika se do podrobností pouštět nechtěla. „O tom bych asi nechtěla mluvit,“ řekla. „Vždycky jsem nechávala na Leošovi, kdy bude chtít být s kluky. A říkala jsem si, že když s nimi není, on o něco přichází, ne já.“
O tom, že vztah k synům z prvního manželství je pro Mareše dodnes citlivým tématem, promluvila i jeho současná manželka Monika. „Kluci začali být nedílnou částí našeho života, takže jsme se začali hodně bavit o Monice a o tom, jak to pos*al. Myslím si, že to je taková jeho Achillova pata. Dneska to vnímám ještě jako máma, tak je to daleko silnější. Ale všichni děláme chyby, no,“ uvedla.
SuperStar, alkohol a skandály
Dokument se nevyhýbá ani období, kdy měli o Mareše obavy jeho přátelé, kolegové i lidé z okolí. Zmiňuje se především etapa vztahu s modelkou Petrou Faltýnovou, během níž se podle některých choval arogantně a nejhůř k lidem kolem sebe.
Jedním z profesně nepříjemných momentů pro něj bylo moderování SuperStar v roce 2009 po boku slovenské moderátorky Adely Banášové. Podle Libora Boučka šlo o nesourodou dvojici, ve které měla Adela výrazně navrch. Mareš to podle dokumentu nesl těžce.
Ještě větší problém přišel 7. ledna 2011, kdy Mareš vysílal opilý. Jeho kolega Patrik Hezucký tehdy odešel ze studia. Bulvár následně řešil i další konflikty – rvačku s exmanželem Petry Faltýnové Simonem Šteklem, napadení producenta Petra Dzingela, kterého měl Mareš kopnout do hlavy, i vážné obvinění z roku 2014, kdy měl v baru fyzicky napadnout ženu.
Mareš dnes tyto události spojuje s jedním problémem. „Choval jsem se prostě jako kretén. Tak to je. Všechny ty události mají společného jmenovatele. Alkohol,“ přiznal v dokumentu.
Právě uvědomění, že alkohol nezvládá, ho nakonec přivedlo k rozhodnutí abstinovat. Velkou oporou je mu současná manželka Monika, dříve Koblížková, se kterou se seznámil na svatbě stylisty Filipa Vaňka. Společně dnes vychovávají dceru Alex.