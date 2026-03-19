20. 3. Světlana
Chuck Norris skončil krátce po narozeninách v nemocnici. Fanoušky vyděsila náhlá hospitalizace

Chuck NorrisFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Ještě před pár dny trénoval a působil ve skvělé formě. Teď ale přišla zpráva, která fanoušky Chucka Norrise zaskočila. Legendární akční hvězda byla krátce po svých 86. narozeninách převezena do nemocnice.

Proslavil se jako neohrožený Walker, Texas Ranger a internet z něj udělal legendu i díky nekonečné sérii vtipů, které už dávno zlidověly. Chuck Norris je ale navzdory své téměř nadlidské pověsti stále jen člověk. Krátce po 86. narozeninách, které oslavil 10. března, skončil v nemocnici.

Umí dělit nulou a rozbrečí i cibuli. Drsný i vysmívaný Chuck Norris slaví 86 let

Podle deníku The Sun měl být herec převezen do nemocnice krátce poté, co byl ve středu spatřen při tréninku na havajském ostrově Kauai. Ještě tehdy přitom působil ve skvělé formě a nic nenasvědčovalo tomu, že by ho trápily zdravotní potíže. Na své narozeniny navíc sdílel video z tréninku, na němž bylo vidět, že je i ve svých 86 letech stále ve výborné kondici.

Co přesně se herci přihodilo, zatím není jasné. Podrobnosti o jeho zdravotních komplikacích zveřejněny nebyly. Jisté však je, že po nečekaném kolapsu musel být hospitalizován. Podle informací z jeho okolí je ale v dobré náladě a svůj pověstný smysl pro humor rozhodně neztratil.

VIDEO: Chuck Norris si zahrál v reklamě Toyoty. Jeho podpis na kapotě udělal vůz nepřemožitelným

V Americe je hitem reklama na Toyotu Tacoma. Stačí, aby se na ni podepsal Chuck Norris, a rázem se promění ve stroj netušených možností. | Video: Eva Srpová

Zdroj: The Sun

