Internet znovu řeší starší video z domácnosti Ornelly a Josefa Koktových, na kterém Josef velmi vulgárně křičí na své malé děti. Záznam vyvolal silné reakce a Ornella se svého muže zastala s tím, že v jejich rodině funguje jako klidnější protiváha. Jenže minulost ukazuje, že ani ona sama se vždy neudržela.
Starší video, na kterém Josef Kokta vulgárně křičí na malé děti, znovu otevřelo otázku výchovy v rodině Koktových. Ornella svého muže hájí a mluví o rodičovském „balancu", jenže záběry z minulosti ukazují, že ostrá slova i výbuchy emocí nejsou v jejich domácnosti úplně výjimečné.
Josef Kokta se za výbuch omlouval
Kritizované video zachycuje situaci, kdy syn Sven rozlil vodu z barelu a Josef Kokta následně počastoval jeho i nejmladší dceru Lilianne velmi ostrými výrazy. Po zveřejnění se k incidentu sám vyjádřil a přiznal, že mu ujely nervy.
„Občas takhle vyteču. Vím, že mě to neomlouvá, ale stalo se. Pak jsem se dětem omluvil, přitulil jsem je,“ napsal Josef Kokta na sociální síti. Zároveň tvrdil, že podobné chování už se neopakuje. „Kaju se dodnes. Tehdy mě Orny za to pěkně vyřvala. Od té doby dětem nenadávám, a ani je nebiju. Miluju je,“ dodal.
Ornella mluvila o balancu rodičů
Ornella se rozhodla svého muže hájit. Ve svém vyjádření zdůrazňovala, že jedno selhání podle ní neznamená, že je Josef špatný táta, a celou situaci popsala jako ukázku toho, jak se rodiče doma doplňují.
„Za mě je to super viditelný balanc obou rodičů. Když se jeden ztratí, ten druhý s chladnou hlavou řeší akutní situaci. Tohle je tým, který se umí vlastně navzájem podržet,“ uvedla na Instagramu z dovolené v Tunisku.
Jenže právě její slova o klidné hlavě teď působí problematicky i kvůli tomu, co už diváci mohli v minulosti vidět v reality show Štiky.
Drsná scéna ze Štik
V desáté epizodě došlo na scénu, která tehdy také vyvolala rozpaky. Malý Quentin si chtěl i přes zákaz hrát u venkovního bazénu se zamrzlou vodou. Ornella se rozčílila, odvedla ho mimo hlavní záběr, povalila ho na zem, stáhla mu kalhoty a naplácala mu na holou.
„Ty malej spratku hnusnej!“ křičela na něj během vypjaté situace. Chlapec měl přitom podle záběrů pusu od trávy a bahna. Scéna dnes v kontextu současné kauzy znovu připomíná, že výbuchy emocí vůči dětem se v rodině neobjevily jen na jednom starém videu.
Kokta tvrdil, že rány patří k výchově
Josef Kokta tehdy reakci své ženy nijak zásadně neodsoudil. Naopak mluvil o tom, že syn podle něj dlouhodobě zlobil. „Quentin v posledním půlroce dost zlobí, člověk mu řekne x-krát ‚nedělej to‘ a to stejně udělá, i když předtím dostane naflákáno. Je to nezvladatelnej harant,“ komentoval situaci.
Zároveň se odvolával na vlastní dětství, ve kterém podle svých slov také dostával za prohřešky výprask. „Táta prostě tvrdil: ‚Škoda každý rány, která padne vedle.‘ A já s ním souhlasím,“ dodal tehdy Kokta.
Právě podobné výroky dnes působí o to znepokojivěji. V kombinaci s aktuálně řešeným videem totiž vyvolávají otázky, jak se v domácnosti Koktových o dětech skutečně mluví a jaké chování je tam považováno za přijatelné.
Ostrá slova padají i mezi dospělými
Nejde přitom jen o komunikaci směrem k dětem. V dokumentu Ornella Life je opakovaně slyšet, že Ornella se ostrým slovníkům nevyhýbá ani při komunikaci s Josefem. Současná obhajoba rodinného „balancu“ tak naráží na starší záznamy, které ukazují méně lichotivý obraz jejich domácí dynamiky.
Do celé situace se vložila i Ornellina matka Monika Binias, která na Instagramu výchovu své dcery a zetě ostře odsoudila. Jenže ani ona sama nemá v tomto směru úplně čistý štít. Ve Štikách se velmi nevybíravě vyjadřovala nejen o svých dcerách, ale i o vnukovi. V jedné ze scén, kdy se malý Quentin pozvracel po nepříjemné medicíně, mu do očí řekla, že je podle ní „opravdu pitomec“.
Rodinné spory Koktových a Štikových tak znovu ukazují, jak snadno se z televizní zábavy stane nepříjemná připomínka chování, které dnes část veřejnosti vnímá jako nepřijatelné.