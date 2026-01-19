Adamcová u sporu o opatrovnictví manžela pohořela: Do hry se vložil syn Marek

Ačkoliv o režisérovu péči projevili zájem jak manželka Jana Adamcová, tak překvapivě i syn Marek, který se s otcem přes dvacet let nestýkal, soud nakonec vsadil na třetí možnost a jmenoval tzv. veřejného opatrovníka. Rozhodnutí přitom mělo padnout už loni v říjnu, ale kvůli zdravotním komplikacím Jiřího Adamce bylo jednání odloženo. Jana se o opatrovnictví ucházela hlavně proto, aby nikdo nemohl s jejím mužem manipulovat a aby mohl i přes nemoc prožít své dny klidně a důstojně.
Dlouho odkládaný soud o opatrovnictví legendárního režiséra Jiřího Adamce skončil patem. Jak manželka Jana, tak syn Marek odcházeli ze soudní síně bez verdiktu ve svůj prospěch. Soud totiž rozhodl překvapivě: další osud tvůrce Sanitky a Pojišťovny štěstí svěřil do rukou nezávislé třetí strany.
Tvrdá rána nebo vítězství?
Pro všechny bylo takové resumé soudu velkým překvapením, bývalá moderátorka a mluvčí vlády Jana Adamcová na výrok soudu ale nahlíží s věcným klidem a respektem. „Osobně beru toto rozhodnutí jako výhru,“ vyjádřila se pro deník Aha! a dodala: „Vždyť syn o tátovi dvacet let vůbec nic nevěděl a najednou se zajímá.“ Syn Marek, z režisérova prvního manželství, společně se sestrami Kristinou a Terezou s otcem přestal zcela komunikovat poté, co se Adamec rozvedl s jejich matkou. Rodinné vztahy tak byly dlouhé roky napjaté až k prasknutí, proto všechny Markův náhlý zájem o otce udivil.
Adamcův zdravotní stav není dobrý, ba co hůř, zhoršuje se. Momentálně pobývá v sanatoriu v Prosečnici v okrese Benešov, kde o něj pečují odborníci. Manželka Jana za ním pravidelně dojíždí a vídá jej téměř denně. Dobré zprávy ale nepřináší. „Jirka přestal komunikovat. S nikým nemluví, raději jen ukazuje, dělá takovou pantomimu,“ popsala deníku Aha! s tím, že se jí manžela vždy podařilo rozmluvit a zjistit tak, co chce. A se stejnou intenzitou o něj hodlá pečovat i do budoucna.
Kdo tedy bude o režiséra pečovat ?
Veřejný opatrovník není žádný člen rodiny, ale podle odborného výkladu se jedná o obec, kde má opatrovanec – v tomto případě tedy Jiří Adamec – trvalé bydliště. Tím se rozumí místo, ve kterém osoba bydlí s úmyslem se na tomto místě trvale zdržovat.