Garsonka v těsné blízkosti Týnského chrámu na Starém Městě zůstává i měsíce po smrti Jiřího Krampola (†87) uzamčená a zapečetěná – uvnitř přitom stále leží věci, které herec používal do posledních dní. Přestože je byt v pečovatelském domě prázdný, nájemné dál běží a nedoplatek se každý měsíc automaticky navyšuje. Zní to jako absurdní situace, jenže dokud se neuzavře dědické řízení, jiná možnost v praxi není. Krátce po hercově úmrtí měl zasáhnout syn jeho čtvrté manželky Hany (†59), který uhradil bezprostředně dva měsíční nájmy. „Nechtěl jsem, aby po Jirkovi zůstaly dluhy,“ vysvětlil Petr.
Zapečetěný byt po Krampolovi dál „vydělává“ dluhy: Dědictví se táhne a nájem běží
Garsonka u Týnského chrámu, kde Jiří Krampol prožil poslední měsíce života, zůstává i po jeho smrti zapečetěná – uvnitř jsou stále hercovy věci, ale nájemné dál naskakuje. Jenže dokud neskončí dědické řízení, s bytem se nakládat nedá a účet za měsíce čekání nakonec dopadne na dědice – nebo na stát.
Jenže tím problém neskončil. Byt je totiž v režimu, kdy se s ním nesmí nakládat, dokud notář formálně nedovede dědictví do konce. Od září už podle dostupných informací běží přibližně šestý měsíc řízení – a garsonka mezitím zůstává nevyužitá, byť by o podobné bydlení v centru Prahy byl okamžitě obrovský zájem. Z právního pohledu však nelze byt uvolnit ani předat dalšímu nájemci dřív, než je vše notářsky uzavřeno.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Do vlasů si vjely fest,“ popsal rvačku po Krampolově pohřbu očitý svědek
Nedoplatek na nájmu se tak mezitím dál sčítá a skutečný účet přijde až ve chvíli, kdy bude jasné, kdo je dědicem. A právě ten pak dluh uhradí z pozůstalosti. Situace je paradoxní i tím, že zařízení spadá pod stát – pokud se dědic nenajde, připadne majetek státu. Ten by v takovém případě formálně „zdědil“ i dluh, který vznikl vůči státní instituci. Zní to nelogicky, ale zákon s podobnou možností počítá.
Spekulace o závěti
Notářka z Prahy 1, která má Krampolovu pozůstalost na starosti, už měla vyslechnout několik lidí z hercova okolí. Aktuálně se podle informací z případu zaměřuje i na pátrání po hercových nevlastních bratrech – dvojčatech z Kladna – případně po jejich potomcích. To by spíše naznačovalo, že závěť k dispozici není, i když v zákulisí se objevují dohady o tom, že mohl existovat dokument sepsaný například na počítači.
Zároveň se řeší i finanční část pozůstalosti – ve hře mají být bankovní účty s nezanedbatelnými částkami a také pravidelné tantiémy. Vzhledem k tomu, kolik toho Jiří Krampol během života natočil a namluvil, mohou se licenční odměny pohybovat ve vyšších částkách a přicházet opakovaně.
Půjčoval i utrácel, majetek neřešil
Lidé, kteří Krampola znali, ho popisují jako člověka, který byl až do poslední chvíle ochotný pomáhat. Část peněz měl před odchodem do nemocnice ještě půjčit, jiné měl naopak vydat za sliby „zázračného“ zlepšení zdravotního stavu. Majetek pro něj podle okolí nikdy nebyl hlavní téma – mnohem víc řešil vztahy, práci a to, aby měl kolem sebe lidi.