„Do vlasů si vjely fest,“ popsal rvačku po Krampolově pohřbu očitý svědek

Jak se zdá, klidné poslední rozloučení nebylo herci Jiřímu Krampolovi přáno. Tahanice ohledně organizace pohřbu vystřídaly tři smuteční hostiny a na jedné dokonce došlo ke rvačce.
V pátek 8. srpna proběhlo poslední rozloučení s hercem Jiřím Krampolem ve velké síni strašnického krematoria. Po skončení se hosté rozešli na smuteční hostinu. Háček byl ale v tom, že nebyla pouze jedna, ale rovnou tři. Zatímco většina hostů vyrazila do dvou pražských podniků – restauraci U Vodárny či v Caffé Doppio, lidé kolem organizátora pohřbu Tomáše Zajíce vyrazili do Kafe U Žlabu v obci Lichoceves.
A právě tam došlo k velmi vyostřené situaci. „Pod podmínkou, že mě nebudete jmenovat, vám všechno popíšu. Byl to sraz kamarádů, bez novinářů a fotografů, hodně přátelský a veselý. Zlom přišel po osmé večer, kdy se na jednu ženu obořila druhá s tím, že prý Jirku vědomě okradla o padesát nebo sedmdesát tisíc korun, přesnou částku si nepamatuju," popsal svědek webu PrahaIN.cz to, jak celá věc odstartovala.
„Obviněná žena měla u sebe dceru a ta se své maminky okamžitě zastala. Následovala ostrá hádka, hrozný řev, strkanice, prostě rvačka mezi ženami. Ta, kterou obvinili, je pořádná ženská a nic si nenechala líbit. Večer sice pokračoval, ale atmosféra už byla tou scénou výrazně narušena. Policie se nevolala, nikdo nebyl zraněný, ale do vlasů si vjely fest,“ dodal přímý účastník.
A jak se zdá, tahanice kolem Jiřího Krampola jen tak neutichnou. Jeho dlouholetý kamarád a manažer Miloš Schmiedberger, který původně plánoval pohřeb uspořádat, se svého záměru zcela nevzal a má v plánu církevní rozloučení. „Nakonec jsem se tedy s Jirkou rozhodl rozloučit po svém a uspořádat mu zádušní mši. Ta se bude řídit pouze a jedině tím, jak by si to sám Jirka přál,“ uvedl s tím, že s farářem malostranského kostela už vše dohodl na září a čeká se jen na přesný termín.