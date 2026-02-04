Šest měsíců poté, co herecká legenda Jiří Krampol (†87) zemřela, dědická věc kolem jeho pozůstalosti stále není uzavřena. O životě a majetku herce, který zemřel pouhých patnáct dní po svých 87. narozeninách, se v médiích hovoří i nadále – zejména proto, že nezanechal žádnou závěť, neměl vlastní nemovitost a jeho finanční prostředky nebyly nijak vysoké.
Dědictví po Jiřím Krampolovi stále není uzavřeno. Čeká se, zda se objeví další dědic
Už půl roku po smrti Jiřího Krampola zůstává jeho pozůstalost otevřená. Herec podle dřívějších slov neměl žádnou nemovitost a většinu peněz utratil za cestování. Dědické řízení se protahuje kvůli pátrání po možných příbuzných z rodové linie jeho sourozenců a do uzavření věci se dál řeší i náklady na pobyt v pečovatelském domě.
Krampol sám v minulosti přiznával, že peníze rád investoval do cestování. „Většinu peněz jsem utratil za cestování, ale nelituji toho. Viděl jsem celý svět a ty zážitky už vám nikdo nevezme. Procestoval jsem toho opravdu hodně a byly doby, kdy jsem za jeden rok byl u moře i jednadvacetkrát,“ řekl herec krátce před svou smrtí v rozhovoru pro Prima Ženy.
Podle informací deníku Blesk dědická záležitost stále visí ve vzduchu, protože se čeká, zda se neohlásí další dědic. „Důvod je ten, že se stále čeká na to, jestli se neobjeví nějaký dědic. Málo se to ví, ale Jirka měl dva starší sourozence, dvojčata, která bydlela na Kladensku. Po této rodové linii se pátrá. Závěť se nenašla, ve hře je i to, že všechno, včetně tantiémů, nakonec propadne státu,“ popsal zdroj obeznámený s případem.
Až do konečného vyřešení dědictví se platí i náklady spojené s místem, kde herec dožíval. Podle zdroje činí měsíční poplatek za pokoj v pečovatelském domě 11 000 Kč, a „komu připadne dědictví, bude to muset zpětně všechno uhradit. Po Jirkovi zbylo na účtu kolem 200 tisíc korun,“ doplnil zdroj.
Vzhledem k tomu, že herec nezanechal závěť a jeho biologičtí synové zřejmě nárok na dědictví nemají – protože si je osvojili manželé jeho bývalých manželek – zůstává otázka, kdo se stane právoplatným dědicem, otevřená.