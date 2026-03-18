Po smrti dcery Anny Slováčkové strávila Dagmar Patrasová několik týdnů v péči odborníků v psychiatrické léčebně v Bohnicích. V poslední době se Patrasová spolu s manželem Felixem Slováčkem dokonce po dlouhé době objevila ve společnosti a zdálo se, že se jí daří dobře. Naprosto v rozporu s tímto přesvědčením je ale svědectví vdovce po zpěvačce Ivetě Bartošové Josefa Rychtáře.
"Zamkl mě doma a nechce mě pustit," měla psát zoufalá Patrasová. "Nesmysl," brání se zpěvačka
Dagmar Patrasová má za sebou zřejmě nejhorší rok svého života, kdy se musela vyrovnat se smrtí své dcery Anny Slováčkové, a když se zdálo, že se dostala z nejhoršího, objevila se další kauza, která vyvolává otazníky ohledně jejího stavu.
Ten tvrdí, že je s Patrasovou v kontaktu a že mu od ní začátkem března přišly velmi znepokojivé zprávy. „S Dádou jsme si psali už dávno spoustu zpráv a volali jsme si i proto, že se mi chtěla vypovídat,“ uvedl Rychtář pro ŽivotvČesku.cz. „Měla takové krizové stavy, někdy i sebevražedné. Kolikrát i v noci jsem s ní mluvil celou hodinu. Říkal jsem jí: ‚Dádo, máte tady děti, vnoučata…. Bylo by mi líto, kdyby udělala něco, co udělala Iveta,“ popsal kontroverzní vdovec s tím, že pak o Patrasové dlouho neslyšel. „Byla pauza, hodně dlouho – tři čtvrtě roku nebo rok jsme si nepsali. Pak najednou po roce přijde odpoledne tahle zpráva,“ dodal a redakci ukázal zprávy, které jsou plné chyb a překlepů. »Zamll me doma a nechce me pustuot! Pry vola zachranku!!!«, »Co mam delat?0« a «Zblaznil se!9« píše se v nich. Na první pohled mohou působit tak, že odesílatel mohl být pod vlivem a svým způsobem volá o pomoc.
To však Patrasová zcela odmítá a nechápe, proč Rychtář něco takého vykládá. „On začal psát mně! Napsal mi litující SMS zprávy, jaký je můj muž. Slušně jsem mu odpověděla. Proč bych mu něco takového psala? Takové zprávy bych psala leda tak své nejlepší kamarádce. Asi se potřebuje zviditelnit, ale já s ním nemám a nechci mít nic společného,“ řekla Expresu zpěvačka s tím, že s Rychtářem se v životě setkala jen letmo. „V podstatě se vůbec neznáme. Můj manžel společně s hudebním skladatelem Pavlem Vaculíkem objevili Ivetu na soutěži. Oni jí pomohli se stát hvězdou. Dali jí šanci, písně, studio a publicitu,“ postěžovala si.
„Ještě když žila Iveta Bartošová, byli společně u nás doma. Od její smrti jsem s ním v kontaktu ale nebyla a neviděla jsem ho. Sám se teď ozval. Není to normální, že si vybral zrovna mě a teď. Dozvěděl se o mých neshodách s manželem a chytil se toho. Využil mého smutku po smrti naší dcery a začal konat. Zneužil našeho smutku a stavu,“ myslí si Patrasová.