"Bartošová věřila, že si ji Láďa s dítětem vezme," říká Štaidlova exmanželka

Bývalá žena Ladislava Štaidla v pořadu Face to Face drsně promluvila jak o sokyni v lásce Bartošové, tak o exmanželovi nebo Karlu Gottovi. Její vyjádření samozřejmě vyvolala i negativní reakce. "Sice mi někteří vyčítají, jak mluvím o mrtvých, ale byl Láďa hypochondr? Byl. Byla Iveta primitivní? Ano. A Karel Gott nám kluky záviděl, sám mi to řekl, tak v čem je problém? Je to všechno pravda," diví se kritice Anna Štaidlová.

Žena, která má se Štaidlem tři děti, má vlastně i pochopení pro to, proč jí někteří za kritiku Bartošové spílají. "Nedivím se. Hodně slepic se s ní ztotožnilo. Na tom jsou založené romantické filmy, jak děvče ke štěstí přišlo, a to by některé holky chtěly taky zažít. A tak je štve, když jim někdo kazí pohádku o Bartošové. Iveta místo toho, aby jela podle tohohle mustru, pořád ho popírala. Možná nevěděla, co chce, a pokud věděla, tak netušila, jak toho dosáhnout," uvedla Štaidlová pro Extra.cz.

Štaidlová dále přiznává, že s bývalým manželem zažila spoustu krásných chvil, na druhou stranu je Bartošové víceméně vděčná, že do jejich vztahu vstoupila: "Mezi námi, ona mě od něj osvobodila. Když se do ní před padesátkou zamiloval, tak mě vlastně zachránila. Já bych se s ním po takové době už asi nerozešla a všechny jeho vrtochy bych musela snášet já. Iveta Bartošová mi dala v podstatě volnost."

Na někdejší milenku svého chotě má přesto nemilosrdný názor. "Byla tak blbá, že nejenže Láďu oblafla, když si nechala dítě, přestože mu tvrdila, jak bere antikoncepci, ale přesto věřila, že si ji s děckem nakonec vezme. A to přestože ji varoval, že ne a že na dítě ani nebude platit a nehne pro ně ani prstem. Měl už tři děti a další nechtěl. A jak řekl, tak to taky dopadlo. To není ani naivita, to je vážně primitivismus, když takhle žena uvažuje," dodala Štaidlová.