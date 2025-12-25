Pohádky byly v jejím životě přítomné odjakživa. Nejen na obrazovce, ale i doma, v rozhovorech, v kulisách hereckého světa, který ji obklopoval od dětství. Letos se však sen proměnil ve skutečnost – Sofie Anna Švehlíková se poprvé objevila na televizních obrazovkách jako štědrovečerní princezna. V nové pohádce Záhada strašidelného zámku ztvárnila Elvíru – hrdinku, která není zvyklá čekat, až ji někdo zachrání.
„Zakopávala jsem a padala.“ Sofie Anna Švehlíková přiznává, jak náročné byly princeznovské šaty
Když přišla pozvánka na konkurz, netušila, jak zásadní moment ji čeká. „Věděla jsem jen to, že se chystá vánoční pohádka a kdo ji bude režírovat. Nic víc,“ vzpomíná. Brala to jako čest, ale bez velkých očekávání. „Říkala jsem si, že tam prostě půjdu, něco předvedu a uvidím.“ O to silnější pak byl okamžik, kdy zazvonil telefon s verdiktem. „Pamatuju si to úplně přesně. Jen jsem se usmívala a byla šťastná.“
První, komu radostnou novinu oznámila, byla maminka Jitka Schneiderová. A právě vztah k ženám v rodině se do Elvíry výrazně propsal. Princezna, kterou Sofie vytvořila, je akční, pracovitá a samostatná. „Nechtěla jsem, aby čekala, až ji někdo zachrání. Umí si poradit sama, i když je samozřejmě důležité umět si říct o pomoc.“ Sama herečka oceňuje, že se dnešní pohádky nebojí silných ženských postav: „Myslím si, že je potřeba ukazovat, že ženy umí být samostatné. Přijde mi to fantastické.“
K pocitu opravdové princezny výrazně přispěly i kostýmy. „Cítila jsem se maximálně princeznovsky,“ usmívá se. Šaty z dílny výtvarnice Aleny Schäferové byly podle ní nádherné, i když rozhodně ne pohodlné. „Příjemné na nošení to nebylo, ale mně to nevadilo. To kouzlo to nepohodlí vyvážilo.“ Menší nehody k natáčení patřily – nestabilní podpatky, pády z karavanu i roztržená sukně v lese. „S tím se prostě musí počítat,“ směje se.
Natáčení přineslo i nové výzvy. Kromě dvouhodinových proměn v maskérně absolvovala kaskadérské tréninky kvůli akční scéně, která ji zpočátku trochu děsila. „Nikdy jsem nic takového netočila. Bylo tam hodně záběrů a ke konci už to bylo hodně vyčerpávající.“ O to víc si pak užívala klidnější prostředí dílny plné strašidelných propriet a triků, kde vše působilo „krásně připraveně“.
Velkou kapitolou byl také pohádkový princ. S Oskarem Hesem se poprvé potkali až na castingu. Nervozita ale rychle opadla. „Byl moc hodný, sympatický a příjemný,“ říká. Pomohly i herecké zkoušky před samotným natáčením. „Měli jsme prostor se poznat a najít si spolu rytmus. Postupně to bylo čím dál příjemnější.“
Herectví má Sofie doslova v genech. Její maminkou je Jitka Schneiderová, tatínkem David Švehlík, dědečkem byl legendární Alois Švehlík a mezi blízké patří i Martin Pechlát. Přesto žádné „rodinné rady“ před první klapkou nepřišly. „O žádnou jsem si neřekla,“ směje se. „Ale je pravda, že se to u nás asi trochu dědí.“
Přestože krátce zvažovala, že se herectví věnovat nebude, dnes má jasno. „Jsem opravdu ráda, že tahle pohádka přišla. Herectví se vzdávat nechci.“ Na Štědrý večer si prý sedne k televizi jako každý jiný divák – s lehkou nervozitou a velkým očekáváním. Kritiky se nebojí. „Počítám s tím od začátku. Kritika přijde, to je v pořádku. Já to zvládnu.“
A jaká je princezna Elvíra? „Je krásný střed všeho,“ uzavírá Sofie s úsměvem. Možná právě proto má šanci stát se jednou z těch pohádkových hrdinek, na které se nezapomíná.