Přeskočit na obsah
24. 12. Adam a Eva
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nejkrásnější princezny z českých pohádek: zranění, neúspěšné kariéry i emigrace

Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – Arabela
Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – ArabelaFoto: Česká televize
Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – Arabela
Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – ArabelaFoto: Česká televize
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Klasické hrané pohádky patří k vánočním svátků naprosto neodmyslitelně. Podívejte se do naší galerie a zavzpomínejte na nejpůvabnější princezny z českých pohádek.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Na filmovém plátně pohádka, na place to ovšem nevypadá vždy růžově. Ačkoli mnohé herečky zejména v mládí touží ztvárnit princeznu a splnit si tak dětský sen, natáčení se rychle může změnit na noční můru. Třeba Marie Kyselková, známá jako princezna Lada se zlatou hvězdou na čele, si musela vytrpět kvůli pověstné ozdobě hodně. Hvězdičku jí totiž lepili agresivním prostředkem, který ji vyleptal kůži až na mokvavou ránu, kterou pak léčila celé měsíce.

Reklama

Další filmová princezna Tereza Ramba se zase kvůli roli musela popasovat se svým největším strachem. Podívejte se do naší galerie na nejkrásnější princezny z českých filmových pohádek.

Předchozí
1234511
Pokračovat

Pyšná princezna

Pyšná princezna patří mezi ověřené české klasiky a představitelce Krasomily, Aleně Vránové, tato role změnila život. Byla jasnou volbou.

Byla jsem už asi dvacátá adeptka. Režisér Zeman chtěl, abych řekla větu Podej mi míč. Když jsem ji řekla, nechal vypnout kamery, měl vybráno," vzpomínala Vránová. Při natáčení se i ve skutečnosti zamilovala do svého kolegy, Vladimíra Ráže. Jelikož už byla vdaná, navíc za tehdy přesvědčeného komunistu, spisovatele Pavla Kohouta, měla tato aférka drsnou dohru. Při rozvodu ji Kohout nijak nešetřil a omluvil se jí teprve, když už mu bylo devadesát. Podruhé se provdala za Ráže, ale i tento vztah skončil rozvodem.

Pyšná princezna
Pyšná princeznaFoto: Československý státní film
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama