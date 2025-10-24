24. 10. Nina
Dcera slavného herce a manželka Martina Pechláta šla vlastní cestou. Místo umění si vybrala jiné povolání

Martin Pechlát
Martin Pechlát
Martin Pechlát
Martin Pechlát
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herec Martin Pechlát má po svém boku ženu, která se rozhodla jít zcela jinou cestou než její slavný otec. Andrea Pechlátová, dcera legendárního Aloise Švehlíka, vyměnila svět reflektorů za práci v bance. Zatímco její bratr David Švehlík září na jevišti, Andrea stojí mimo svět kamer.

V českém showbyznysu se o nich mluví překvapivě málo, přesto jde o mimořádně zajímavý pár. Herec Martin Pechlát je dnes známý svými výraznými hereckými výkony, má však i pevné zázemí v rodině. Jeho manželkou je Andrea Pechlátová (rozená Švehlíková), dcera legendárního herce Alois Švehlík. Andrea tak vyrůstala v prostředí, kde se umění a herecký život braly jako samozřejmost, a Martin se jejich spojením stal součástí širšího rodinného kruhu umělců.

Tom Sean Pšenička na předávání Cen Anděl za rok 2022 v Křižíkově pavilonu na Výstavišti v Praze.
Tom Sean Pšenička na předávání Cen Anděl za rok 2022 v Křižíkově pavilonu na Výstavišti v Praze.

„Fantastický. Podporující.“ Tchán, který Pechláta doslova „vychoval k herectví

Martin Pechlát sám opakovaně popisoval, jak silnou roli sehrál Alois Švehlík v jeho profesním zrání – ještě dřív, než se stal jeho tchánem. „Jaký byl slavný herec Alois Švehlík tchán? Fantastický. Podporující. Jezdil na moje premiéry, zajímal se o to, co dělám,“ řekl herec v rozsáhlém rozhovoru pro iDNES.cz. Ještě dřív však přišla „přijímačková škola. „Shodou okolností mě přes různé kamarády a známé nakonec připravoval můj budoucí tchán Alois Švehlík. A musím říct, že to byla docela tvrdá škola,“ popsal Pechlát.

Láska mimo branži

Manželský pár se seznámil přes společné přátele, nikoli v práci. Mají spolu tři dcery a dlouhodobě si hlídají soukromí – bez velkých rozhovorů a bez sociálních sítí plných intimních detailů. O rodinném zázemí Pechlát mluví spíš výjimečně, přesto nedávno pronesl větu, která se citovala napříč médii: „Moje žena mi dělá krásné věci každý den, každou hodinu a vteřinu.“

Dcera herecké ikony, která si vědomě zvolila jinou práci

Na rozdíl od otce a bratra se Andrea pohybuje mimo showbyznys a veřejné vystupování cíleně omezuje. Ačkoli vyrůstala v hereckém prostředí, sama se světu filmu zcela vyhýbá a působí jako úřednice v bance. Pechlát zdůrazňuje, že si váží toho, jak spolu dokážou skloubit rodinné fungování s jeho nabitým pracovním kalendářem. „Samozřejmě máme čas s manželkou někam si zajít jen spolu a zajet si na dovolenou,“ řekl herec s radostí k tomu, jaký vedou spokojený společný život.

Sňatek Martina a Andrey propojil dvě výrazné herecké generace. Švagrem je David Švehlík a v minulosti tak Pechlát „hrál s rodinou i na place – v Hartlově filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel se objevil právě po boku Davida Švehlíka. Alois Švehlík zemřel 2. dubna 2025 ve věku 85 let, patřil k nejrespektovanějším českým hercům a pedagogům.

Martin Pechlát, Andrea Pechlátová
Martin Pechlát, Andrea Pechlátová
Foto: Profimedia

Martin Pechlát

Herec Martin Pechlát se narodil 30. října 1974 v Praze. Původně vystudoval Střední průmyslovou školu stavební, ale jeho cesta se nakonec stočila k umění. Po úspěšném přijetí na DAMU se stal členem Divadla Na zábradlí, kde strávil několik let a vypracoval se v jednu z nejvýraznějších osobností své generace. Později působil také v Divadle Komedie a Divadle pod Palmovkou, kde zaujal mimo jiné v inscenacích Idioti, Utrpení mladého Werthera či Hamlet. Za své herecké výkony byl nominován i oceněn odbornou kritikou, mimo jiné získal Cenu Thálie 2023 za roli v inscenaci 451 stupňů Fahrenheita.

Na filmovém plátně se prosadil postupně — zpočátku vedlejšími, později výraznými rolemi v českých filmech jako Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2021), Pouta (2009), Kobry a užovky (2015) či Krajina ve stínu (2020). Diváci ho znají i z televizních seriálů, například Kukačky, Chlap nebo Případy 1. oddělení. Pechlát je ceněný pro svou schopnost vtisknout postavám autenticitu, civilnost a vnitřní napětí

Zdroje: iDNESiDNESPrima Ženyvlasta.czExtra.cz

