V českém showbyznysu se o nich mluví překvapivě málo, přesto jde o mimořádně zajímavý pár. Herec Martin Pechlát je dnes známý svými výraznými hereckými výkony, má však i pevné zázemí v rodině. Jeho manželkou je Andrea Pechlátová (rozená Švehlíková), dcera legendárního herce Alois Švehlík. Andrea tak vyrůstala v prostředí, kde se umění a herecký život braly jako samozřejmost, a Martin se jejich spojením stal součástí širšího rodinného kruhu umělců.
„Fantastický. Podporující.“ Tchán, který Pechláta doslova „vychoval“ k herectví
Martin Pechlát sám opakovaně popisoval, jak silnou roli sehrál Alois Švehlík v jeho profesním zrání – ještě dřív, než se stal jeho tchánem. „Jaký byl slavný herec Alois Švehlík tchán? Fantastický. Podporující. Jezdil na moje premiéry, zajímal se o to, co dělám,“ řekl herec v rozsáhlém rozhovoru pro iDNES.cz. Ještě dřív však přišla „přijímačková škola“. „Shodou okolností mě přes různé kamarády a známé nakonec připravoval můj budoucí tchán Alois Švehlík. A musím říct, že to byla docela tvrdá škola,“ popsal Pechlát.
Láska mimo branži
Manželský pár se seznámil přes společné přátele, nikoli v práci. Mají spolu tři dcery a dlouhodobě si hlídají soukromí – bez velkých rozhovorů a bez sociálních sítí plných intimních detailů. O rodinném zázemí Pechlát mluví spíš výjimečně, přesto nedávno pronesl větu, která se citovala napříč médii: „Moje žena mi dělá krásné věci každý den, každou hodinu a vteřinu.“
Dcera herecké ikony, která si vědomě zvolila jinou práci
Na rozdíl od otce a bratra se Andrea pohybuje mimo showbyznys a veřejné vystupování cíleně omezuje. Ačkoli vyrůstala v hereckém prostředí, sama se světu filmu zcela vyhýbá a působí jako úřednice v bance. Pechlát zdůrazňuje, že si váží toho, jak spolu dokážou skloubit rodinné fungování s jeho nabitým pracovním kalendářem. „Samozřejmě máme čas s manželkou někam si zajít jen spolu a zajet si na dovolenou,“ řekl herec s radostí k tomu, jaký vedou spokojený společný život.
Sňatek Martina a Andrey propojil dvě výrazné herecké generace. Švagrem je David Švehlík a v minulosti tak Pechlát „hrál s rodinou“ i na place – v Hartlově filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel se objevil právě po boku Davida Švehlíka. Alois Švehlík zemřel 2. dubna 2025 ve věku 85 let, patřil k nejrespektovanějším českým hercům a pedagogům.
Martin Pechlát
Herec Martin Pechlát se narodil 30. října 1974 v Praze. Původně vystudoval Střední průmyslovou školu stavební, ale jeho cesta se nakonec stočila k umění. Po úspěšném přijetí na DAMU se stal členem Divadla Na zábradlí, kde strávil několik let a vypracoval se v jednu z nejvýraznějších osobností své generace. Později působil také v Divadle Komedie a Divadle pod Palmovkou, kde zaujal mimo jiné v inscenacích Idioti, Utrpení mladého Werthera či Hamlet. Za své herecké výkony byl nominován i oceněn odbornou kritikou, mimo jiné získal Cenu Thálie 2023 za roli v inscenaci 451 stupňů Fahrenheita.
Na filmovém plátně se prosadil postupně — zpočátku vedlejšími, později výraznými rolemi v českých filmech jako Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2021), Pouta (2009), Kobry a užovky (2015) či Krajina ve stínu (2020). Diváci ho znají i z televizních seriálů, například Kukačky, Chlap nebo Případy 1. oddělení. Pechlát je ceněný pro svou schopnost vtisknout postavám autenticitu, civilnost a vnitřní napětí
