Teprve devítiměsíční chlapeček má zdravotní potíže od narození. Za sebou má už i náročnou operaci ledvin, kterou museli lékaři kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu děťátka několikrát odložit. A už je zase nemocný. Zápasníkova manželka Lela se otevřeně svěřila, že za sebou mají další z bezesných nocí. Malého Arnieho sužovaly vysoké horečky, což si vyžadovalo její nepřetržitou přítomnost a samozřejmě se to podepsalo na jejím vyčerpání. Přiznala, že vůbec neví, kolik hodin spala, protože starost o nemocné dítě ji zkrátka nedovolila odpočívat.
Vyčerpaná Lela Vémola má za sebou další bezesnou noc: Syn je opět nemocný
I když se bijec Karlos Vémola vrátil na kauci z vazby domů, rodinná pohoda ve Vémolandu rozhodně nepanuje. Na vině tentokrát nejsou záležitosti ohledně předvánočního zadržení známého zápasníka, ale zdravotní stav nejmladšího syna Arnieho.
Ráno plné povinností
Ani ráno nebylo pro trojnásobnou mámu klidnější. Po péči o Arnieho se Lela musela okamžitě vrhnout na další úkoly – připravit a rozvézt do školky dvě starší děti. „Lili chodí tam, Rocky zase jinam. Já někdy nevím… nejradši bych se rozdvojila,“ svěřila se unavená Lela.
Rodinné starosti přetrvávají
Situace doma u Vémolových se tak i po Karlosově návratu zdá být plná výzev. I když je opět doma, zatím se podle všeho příliš nezapojil do každodenní rodičovské péče a většinu povinností nese statečná Lela sama.