Vilma Cibulková promluvila: Kolaps, borelióza a rozkol s kolegy. „Tohle mě ničí,“ vzkazuje

V posledních týdnech se kolem Vilmy Cibulkové rozpoutala vlna dohadů o jejím zdravotním stavu i spolehlivosti. Zatímco ve Strašnickém divadle se mluvilo o tom, že herečka nereaguje na telefonáty a kvůli tomu se ruší představení, Cibulková obvinění odmítla a ostře se ohradila vůči kolegyni Michaele Dolinové. Tvrdí, že situace byla překroucena a její pověst tím utrpěla.

Kvůli vleklým zdravotním potížím, které se podepsaly i na její psychické kondici, přišla herečka Vilma Cibulková v poslední době o několik plánovaných pracovních závazků. Mezi kolegy se dokonce šířily informace, že je „nezvěstná“ a nereaguje na telefonáty.

Vilma Cibulková porazila závislost, klidně si dopřeje pivo a dům má stále odemčený

Celebrity

Říjnový incident

„Byla nám oznámena obava o kamarádku,“ řekl Blesku mluvčí pražské policie Richard Hrdina o zásahu v domě v Horních Počernicích, kde Cibulková bydlí. „Na místě byla nalezena žena, ročník 1962. Následně byla převezena do nemocnice,“ dodal mluvčí. V jeho vyjádření je však chyba, herečka se narodila v březnu roku 1963. „Mohu potvrdit, že na místo vyjížděla posádka záchranářů k ženě okolo šedesáti let. Vyšetřili její základní životní funkce a zavedli kanylu na podání infuzní terapie. Pacientka byla převezena na interní ambulanci,“ dodal mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. A co vlastně předcházelo tomu, než na místo vyjely složky integrovaného záchranného systému? „Vilma předtím volala na všechny strany. Byla zmatená, vystrašená a úplně mimo,“ řekl zdroj z jejího blízkého okolí. Nikdo ale blíže nespecifikoval potíže, které úspěšnou herečku postihly.

Sama Cibulková se však následně měla ozvat deníku Blesk a uvést celou situaci na pravou míru. Na konci října se podle svých slov psychicky zhroutila, což přičítá borelióze, kterou v té době prodělávala.

Spory mezi kolegy

Ve Strašnickém divadle, kde Cibulková aktuálně vystupuje v inscenaci Růžové svatby, se podle herečky začalo šířit, že s ní není možné navázat kontakt. „Telefony nebere, na SMS neodpovídá,“ uvedli kolegové v čele s Michaelou Dolinovou. Ta navíc dodala, že kvůli absenci herečky musí divadlo rušit reprízy, ve kterých by měla Cibulková účinkovat.

To Cibulkovou rozčílilo. Reagovala pro Blesk s tím, že je situace prezentovaná zkresleně: „To mě Míša chce zničit? Co mám dělat? Já normálně žiju a pracuju, byla jsem v týdnu na třech zájezdech s jinými agenturami,“ brání se herečka a dodává, že stále bere léky a borelióza se podepsala na jejím psychickém stavu. „Dobírám ještě antibiotika, opravdu jsem měla boreliózu a nebylo mi psychicky dobře, ale pracuju,“ vysvětlila. K otázkám týkajícím se alkoholu pak deníku Blesk reagovala slovy: „A jestli pořád někdo řeší, zda si dám skleničku? Tak kdo se nenapije? Tohle je moc, tohle budu řešit,“ vzkázala směrem ke kolegům.

Cibulková zároveň požaduje, aby informace, které podle ní poškodily její pověst, byly dementovány: „Ať to Míša dementuje! Proč se mám sama obhajovat ve chvíli, kdy jsem nespustila tuhle lavinu příkoří,“ řekla deníku Blesk. Uvedla také, že mezi ní a Dolinovou proběhl už velmi vyhrocený rozhovor a herečka se obává rušení smluvních vystoupení u agentur Adverte a Spoluhra. „Já vůbec nevím, jak to zastavit,“ dodala.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Krve by se na place nedořezal. Do mrazivé scény se alkoholičce Rambě vůbec nechtělo

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz

