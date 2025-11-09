Kvůli vleklým zdravotním potížím, které se podepsaly i na její psychické kondici, přišla herečka Vilma Cibulková v poslední době o několik plánovaných pracovních závazků. Mezi kolegy se dokonce šířily informace, že je „nezvěstná“ a nereaguje na telefonáty.
