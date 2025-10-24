Herečka Vilma Cibulková se většinu života potýká s psychickými problémy. Kvůli své závislosti na alkoholu a pokusům o sebevraždu byla dokonce hospitalizovaná v psychiatrické léčebně v Bohnicích. A jak se zdá, její duševní zdraví se opět zhoršilo.
Velmi dramatická situace se odehrála ve středu odpoledne v domě Vilmy Cibulkové. Její přátelé o ni měli strach, a tak přivolali nejen záchranáře, ale také policii.
Herečka Vilma Cibulková se většinu života potýká s psychickými problémy. Kvůli své závislosti na alkoholu a pokusům o sebevraždu byla dokonce hospitalizovaná v psychiatrické léčebně v Bohnicích. A jak se zdá, její duševní zdraví se opět zhoršilo.
„Byla nám oznámena obava o kamarádku,“ řekl Blesku mluvčí pražské policie Richard Hrdina o zásahu v domě v Horních Počernicích, kde Cibulková bydlí. „Na místě byla nalezena žena ročník 1962. Následně byla převezena do nemocnice,“ dodal mluvčí. V jeho vyjádření je však chyba, herečka se narodila v březnu roku 1963. „Mohu potvrdit, že na místo vyjížděla posádka záchranářů k ženě okolo šedesáti let. Vyšetřili její základní životní funkce a zavedli kanylu na podání infuzní terapie. Pacientka byla převezena na interní ambulanci,“ dodal mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
A co vlastně předcházelo tomu, než na místo vyjely složky integrovaného záchranného systému. „Vilma předtím volala na všechny strany. Byla zmatená, vystrašená a úplně mimo,“ řekl zdroj z jejího blízkého okolí. Nikdo ale blíže nespecifikoval potíže, které úspěšnou herečku postihly.
Přestože se dlouhé roky zdálo, že Cibulková dokázala nad svými démony zvítězit, náznaky toho, že se její psychika zhoršuje, se objevily už minulý rok. V prosince 2024 byla zadržena na Slovensku, a to proto, že řídila pod vlivem alkoholu. Soud jí následně vyměřil pokutu 3 tisíce eur (cca 75 tisíc korun), přišla o řidičské oprávnění a vyfasovala také dvouměsíční podmínku.