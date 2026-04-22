Herečka Veronika Žilková a její dcera, influencerka Agáta Hanychová, jsou naprosto nerozlučná dvojice. Agáta sama v žertu říká, že stále nepřestřihly pupeční šňůru. Momentálně spolu mají také podcast, který Agátě vytrhl pomyslný trn z paty, když se rozhádala se svou bývalou podcastovou partnerkou Ornellou Koktovou. Žilková do projektu šla i přesto, že říká, že se jí do něj vlastně vůbec nechtělo.
Veronika Žilková dojala: Agáta jí v nejtěžší chvíli nahradila ztracené miminko
Vztah Veroniky Žilkové a její dcery Agáty Hanychové je mnohem silnější, než by se mohlo zdát. Herečka nyní otevřeně promluvila o jedné z nejbolestnějších životních zkušeností, kdy přišla o miminko – a právě Agáta tehdy sehrála klíčovou roli.
Své dceři totiž za mnoho vděčí. „Protože ona mi tolikrát v životě pomohla. Třeba když se narodil Melichar, byl na přístrojích, křísili ho, všechno bylo špatně. A já ležela sama na pokoji, měla jsem tehdy nadstandard v Podolí. Ona tam přišla na noc, lehla si vedle na gauč a říkala: ‚Když tady nemáš svoje miminko, tak ať tady máš aspoň svoje dítě,‘“ zavzpomínala na jeden z nejtěžších okamžiků svého života Žilková, které se i po letech při těchto slovech derou slzy do očí.
Přestože je to téměř dvacet let, vzpomínka na ztrátu i na pomoc nejstarší dcery je stále živá. „Agátě v té době bylo asi třiadvacet, smrděla chlastem a cigaretami. Nevoněla jako miminko, ale jako holka, která přišla odněkud z flámu. A říkala: ‚Mami, já si uvědomila, že ta noc bude strašná. Že už jsi to zažila s Cyrilem, kterého odvezli hned po porodu na těžkou operaci (narodil se rovněž s brániční kýlou – pozn. red.). A byla bys na tom pokoji sama, zatímco ostatní maminy by tam měly svoje miminka. Tak jsem ti tu přišla zavonět já.‘ A kouřila z okna porodnice,“ říká Žilková. Z jejích slov je naprosto patrné, že pouto mezi nimi je daleko silnější, než bývá zvykem.
Je proto logické, že ji matka nenechala ve štychu, když se jí úspěšný podcast začala hroutit. „My s Agátou vždycky chtěly něco spolu dělat. Protože se máme rády. A když se Agátě stalo, co se stalo, že se s Ornellou pohádaly – z mého pohledu jako ve čtvrté třídě základní školy, protože holky se prostě obecně hádají už od školky –, tak jsem jí chtěla pomoct a podržet ji. Vůbec se mi nechtělo, ale věděla jsem, že musím,“ řekla Žilková.
Natáčení na placené platformy ale neplánuje pouze s dcerou. Plány má i se svým současným partnerem, scénáristou Ivanem Hubačem. S tím bude natáčet cestovatelský vlog. „Ještě nevíme, na jaké platformě ho budeme sdílet, ale rozhodli jsme se, že letos vyrobíme deset dílů, což znamená deset výletů. Bereme to jako takovou podporu starších lidí, aby nic nevzdávali. Ivanovi je sedmdesát tři let, mně je šedesát čtyři a mohli bychom klidně sedět v parku a krmit holuby,“ říká s e smíchem.