Přestože Veronika Žilková před více než rokem tvrdila, že už žádného muže do svého života nechce, osud měl jiné plány. Nyní je šťastná po boku scenáristy Ivana Hubače, a dokonce kvůli němu dělá věci, které pro ni nejsou vůbec přirozené. Například mění svůj vzhled.
Veronika Žilková kvůli partnerovi Ivanu Hubačovi podstupuje kosmetické úpravy
Nenápadné poznámky, které se opakovaly, nakonec udělaly své. Veronika Žilková přiznala, že kvůli partnerovi Ivanu Hubačovi udělala ústupek, do kterého by se ještě nedávno vůbec nehrnula.
Asi nejvýraznější změnou pro ni je upravená manikúra, na kterou rozhodně není zvyklá. V podcastu, který má se svou dcerou Agátou Hanychovou, prozradila, že poprvé umělé nehty vyzkoušela kolem roku 2000, kdy točila seriál Šípková Růženka. Od té doby se jim vyhýbala. „A teď po čtvrt století mám znova nehty,“ přiznala se smíchem Žilková. Hanychová neskrývala své překvapení s tím, že její maminka tvrdí, že má na všechno alergii, a proto se i nerada líčí. „To si přál můj přítel Ivan Hubač,“ překvapila Žilková a Hanychová se se smíchem ptala, jestli budou následovat umělá prsa a výplň do rtů.
Veronika vysvětlila, že Hubač byl u své dlouholeté partnerky zvyklý na jistou úroveň. „Jeho zesnulá žena se o sebe starala líp než já,“ řekla sebekriticky. Na svou obranu ale dodala, že ona si takové věci ne vždy může dovolit. „Navíc ty umělý nehty se do každý role nehodí. Teď třeba běží seriál, kdy já hraju farářku, i když farářky v Československý církvi husitský mají normálně krásné nehty. Jako třeba Martina Viktorie Kopecká, ale tady si to v tom seriálu maskéři nepřáli. Tam jsem měla přírodní, krátký nehty. Což mně vyhovuje, protože hodně pracuju na zahradě,“ pokračovala ve svém vyprávění.
Od jejího partnera však přicházely signály, které nemohla dál ignorovat. „ A ten Ivan se tak na mě vždycky díval a říkal – Verunko, už jsi si někdy v životě zkoušela nalakovat nehty? A mně už to bylo trapný, tak jsem si je nechala udělat. Když mi to řekl po šestý, tak mi došlo, že by chtěl, abych měla nalakovaný nehty. Tak jsem to zkusila, ale hned se to sloupalo, tak teď už mám umělý,“ uzavřela téma Žilková.