20. 3. Světlana
Veronika Žilková přiznala sebevražedné myšlenky. Nikdo jí ale nepomohl

Veronika ŽilkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová

Poté, co se Agátě Hanychové rozpadl podcastový projekt s Ornellou Koktovou, rozjela nový se svou matkou Veronikou Žilkovou. Ta byla velmi otevřená a přiznala, že byly doby, kdy byla na pokraji sil a chtěla si sáhnout na život.

Se svou matkou, herečkou Veronikou Žilkovou má influencerka Agáta Hanychová velmi blízký vztah. Dokonce tvrdí, že jejich spojení je někdy až nezdravé. Pro nikoho tak asi nebylo překvapením, že když rozjížděla nový podcast, padla volba právě na Žilkovou, která je navíc u jejích fanynek velmi oblíbená. Před mikrofonem probírají rodinné záležitosti a došlo i na téma pokus o sebevraždu.

„Měla jsem těžký dospívání, hormony se mi motaly v hlavě,“ rozpovídala se herečka, která vyrůstala v silně katolickém prostředí. Navíc není tajemstvím, že její otec nebyl zrovna věrný muž a manželství jejich rodičů maminka udržovala, i když ne vždy byla šťastná. To mělo samozřejmě na dospívající dívku velký vliv. „Chvilku jsem uvažovala, že budu jeptiškou. Chtěla jsem jet do Jižní Ameriky, zachraňovat chudý a očkovat děti. Chtěla jsem být lékařka, misionářka. Ani jsem s nikým nechodila, protože jsem nevěděla, jestli největší můj miláček není Ježíš,“ zavzpomínala Žilková. 

V té době si Žilková nepřipadala atraktivní a velmi ji to trápilo. „Byla jsem strašně tlustá, neměla jsem hezkou pleť a byla jsem zoufalá,“ popsala svůj tehdejší stav, který ji dostal do zoufalé situace. „Jednoho dne jsem se rozhodla, že to vyřeším, že se zabiju. Měla jsem hrozný deprese, pubertální,“ popsala. Vyhledala dokonce odborníky, bohužel místo pomoci přišla studená sprcha. „Bylo MDŽ a sestřičky slavily s panem doktorem. Řekla jsem, že mi je hrozně špatně a že se bojím, že bych se chtěla asi zabít. A ony mi řekly: My dneska slavíme, přijď v pondělí,“ prozradila, s čím se setkala. 

Paradoxně absence zájmu odborníků bylo to, co jí dodalo novou energii. „Vlastně mi to pomohlo na celý život, protože jsem pochopila, že si musím pomoct sama,“ svěřila se v podcastu nejen své dceři, ale i všem posluchačům. „I když jsem pak měla v životě další těžké období, když mi umřelo dítě, tak už jsem nikdy odbornou pomoc nevyhledala,“ dodala s tím, že na psychology a psychiatry zanevřela. „Tehdy jsem pochopila, že jsem žena a musím si pomoct sama," uzavřela Žilková. 

Zdroj: podcast Agáta Hanychová

