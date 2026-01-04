Vendula Pizingerová má za sebou zkušenost, která člověka poznamená navždy. Před lety přišla o dceru Kláru, která jako malá podlehla leukémii. A i když život mezitím napsal další kapitoly, některé dny se nemění – vracejí se s přesným datem a přinesou s sebou stejné ticho, stejné vzpomínky.
Vendula Pizingerová promluvila o Kláře: V den jejích 30. narozenin poslala dojemný vzkaz
Slunce, exotika a rodinná dovolená, přesto se jí vrátily emoce, které nikdy úplně nezmizí. Vendula Pizingerová si 4. ledna připomněla dceru Kláru, která v dětství zemřela na leukémii a letos by oslavila 30 let. Na sociálních sítích napsala vzkaz plný vděčnosti i bolesti a připomněla, jak hluboce její příběh ovlivnil i vznik nadace Kapka naděje.
Právě 4. leden patří pro Vendulu dlouhodobě k těm nejtěžším. Letos ho prožívala daleko od domova – na Bali, kam odjela s manželem Josefem a jejich synem. V exotickém prostředí, obklopená sluncem a rodinou, se na chvíli zastavila a připomněla si, že její Klára by v ten den slavila už třicáté narozeniny. „Krásný den z Bali. Chci z tohohle nádherného místa poděkovat svojí dceři Kláře, které by dnes bylo 30 let,“ svěřila se Vendula svým sledujícím na sociálních sítích.
ČTĚTE TAKÉ: Tragickou událost jsem musela vzít jako dar. Jinak bych nemohla žít dál
Od chvíle, kdy se jí život obrátil naruby, uplynulo více než čtvrt století. Kláře byly tehdy teprve čtyři roky a po dvouletém boji nemoc nepřekonala. Vendula přesto popisuje, že i na místě, které působí jako splněný sen, se člověk nevyhne tomu, co nese uvnitř. „Tady na Bali šamani říkají, že když něco ztratíš, jednou to zase přineseš zpátky. A u Klářina příběhu to platí dvojnásob,“ pokračovala.
Právě tahle bolestná ztráta se stala jedním z momentů, které Vendulu nasměrovaly k tomu, aby pomáhala druhým. Založila nadaci Kapka naděje, jež se dlouhodobě věnuje podpoře projektů v oblasti hematologie, onkologie a také dětské psychiatrie – tedy tématům, která jsou pro ni osobní víc, než by si kdokoli přál.
A přestože je v očích lidí často symbolem energie a optimismu, sama připomíná, že i její dny mají různé odstíny. „Ne všechny dny jsou radostné, i když mě znáte jako veselého člověka. Každý den je jiný a tenhle vlastně není smutný. Je důležitý, vzpomínkový a je důkazem toho, že si vážím toho, že se narodila, aby možná skrze mě mohla pomáhat dalším,“ uzavřela.