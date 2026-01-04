Přeskočit na obsah
5. 1. Dalimil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Vendula Pizingerová promluvila o Kláře: V den jejích 30. narozenin poslala dojemný vzkaz

Vendula Pizingerová
Vendula PizingerováFoto: Profimedia
Vendula Pizingerová
Vendula PizingerováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Slunce, exotika a rodinná dovolená, přesto se jí vrátily emoce, které nikdy úplně nezmizí. Vendula Pizingerová si 4. ledna připomněla dceru Kláru, která v dětství zemřela na leukémii a letos by oslavila 30 let. Na sociálních sítích napsala vzkaz plný vděčnosti i bolesti a připomněla, jak hluboce její příběh ovlivnil i vznik nadace Kapka naděje.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Vendula Pizingerová má za sebou zkušenost, která člověka poznamená navždy. Před lety přišla o dceru Kláru, která jako malá podlehla leukémii. A i když život mezitím napsal další kapitoly, některé dny se nemění – vracejí se s přesným datem a přinesou s sebou stejné ticho, stejné vzpomínky.

Karel Svoboda s první manželkou Hanou a svým dlouholetým přítelem a pracovním kolegou Karlem Gottem. Cca začátek 90. let.
Karel Svoboda s první manželkou Hanou a svým dlouholetým přítelem a pracovním kolegou Karlem Gottem. Cca začátek 90. let.

Od filmových hitů k osobní tragédii. Život Karla Svobody v tónech slávy i bolesti

Životní styl

Právě 4. leden patří pro Vendulu dlouhodobě k těm nejtěžším. Letos ho prožívala daleko od domova – na Bali, kam odjela s manželem Josefem a jejich synem. V exotickém prostředí, obklopená sluncem a rodinou, se na chvíli zastavila a připomněla si, že její Klára by v ten den slavila už třicáté narozeniny. „Krásný den z Bali. Chci z tohohle nádherného místa poděkovat svojí dceři Kláře, které by dnes bylo 30 let,“ svěřila se Vendula svým sledujícím na sociálních sítích.

ČTĚTE TAKÉ: Tragickou událost jsem musela vzít jako dar. Jinak bych nemohla žít dál

Hudební skladatel Karel Svoboda, jeho manželka Vendula Svobodová a dcera Klára.
Šťastná rodinka. Hudební skladatel Karel Svoboda, jeho manželka Vendula Svobodová a dcera Klára.
Foto: Hajský Libor
Reklama

Od chvíle, kdy se jí život obrátil naruby, uplynulo více než čtvrt století. Kláře byly tehdy teprve čtyři roky a po dvouletém boji nemoc nepřekonala. Vendula přesto popisuje, že i na místě, které působí jako splněný sen, se člověk nevyhne tomu, co nese uvnitř. „Tady na Bali šamani říkají, že když něco ztratíš, jednou to zase přineseš zpátky. A u Klářina příběhu to platí dvojnásob,“ pokračovala.

Právě tahle bolestná ztráta se stala jedním z momentů, které Vendulu nasměrovaly k tomu, aby pomáhala druhým. Založila nadaci Kapka naděje, jež se dlouhodobě věnuje podpoře projektů v oblasti hematologie, onkologie a také dětské psychiatrie – tedy tématům, která jsou pro ni osobní víc, než by si kdokoli přál.

A přestože je v očích lidí často symbolem energie a optimismu, sama připomíná, že i její dny mají různé odstíny. „Ne všechny dny jsou radostné, i když mě znáte jako veselého člověka. Každý den je jiný a tenhle vlastně není smutný. Je důležitý, vzpomínkový a je důkazem toho, že si vážím toho, že se narodila, aby možná skrze mě mohla pomáhat dalším,“ uzavřela.

VIDEO: Kapka naděje? Osud jedné holky pomohl tisícům dětí, smrt mi vzala nejbližší, ale dala sílu

V roce 2017 jsme vybrali okolo 20 mil. korun, příběhy dětí mají i šťastné konce. Nemocnicím chybí základní věci, třeba postýlky, říká Pizingerová. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Instagram Venduly Pizingerové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama