18. 12. Miloslav
Od filmových hitů k osobní tragédii. Život Karla Svobody v tónech slávy i bolesti

Bude to 18 let, co zemřel slavný hitmaker Karel Svoboda
Karel Svoboda s první manželkou Hanou a svým dlouholetým přítelem a pracovním kolegou Karlem Gottem. Cca začátek 90. let.Foto: Rodinný archiv Petra Kleina Svobody
Jana Harmáčková
Minulé století nezná úspěšnějšího hudebního skladatele, než jakým byl Karel Svoboda. Známý hitmaker skládal pro Karla Gotta, Hanu Zagorovou, Evu Pilarovou i Waldemara Matušku. Jeho tvorba zněla v domácích filmech, seriálech i muzikálech, proslavil se také za hranicemi.

Na jedné straně byl Svobodův život plný nebývalých pracovních úspěchů, na straně druhé tragických rodinných událostí. Tragédií byla i jeho smrt. V roce 2007 se připravil o život vlastní rukou výstřelem z pistole.

Život hudebního velikána si připomeňte v naší galerii.

Zanedlouho uplyne už 18 let, co zemřel slavný hitmaker Karel Svoboda

Karel Svoboda se narodil 19. prosince 1938 v Praze. Patřil mezi nejvýraznější a nejúspěšnější domácí hudební skladatele minulého století. Podílel se na desítkách melodií k filmům, seriálům i muzikálům. Jeho život vyhasl 28. ledna 2007 v jeho domě v Jevanech. Bylo mu 68 let.

Karel Svoboda
Karel SvobodaFoto: ČTK
