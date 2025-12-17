Na jedné straně byl Svobodův život plný nebývalých pracovních úspěchů, na straně druhé tragických rodinných událostí. Tragédií byla i jeho smrt. V roce 2007 se připravil o život vlastní rukou výstřelem z pistole.
Od filmových hitů k osobní tragédii. Život Karla Svobody v tónech slávy i bolesti
Minulé století nezná úspěšnějšího hudebního skladatele, než jakým byl Karel Svoboda. Známý hitmaker skládal pro Karla Gotta, Hanu Zagorovou, Evu Pilarovou i Waldemara Matušku. Jeho tvorba zněla v domácích filmech, seriálech i muzikálech, proslavil se také za hranicemi.
Život hudebního velikána si připomeňte v naší galerii.
Zanedlouho uplyne už 18 let, co zemřel slavný hitmaker Karel Svoboda
Karel Svoboda se narodil 19. prosince 1938 v Praze. Patřil mezi nejvýraznější a nejúspěšnější domácí hudební skladatele minulého století. Podílel se na desítkách melodií k filmům, seriálům i muzikálům. Jeho život vyhasl 28. ledna 2007 v jeho domě v Jevanech. Bylo mu 68 let.
Šedesátá léta
Hudební dráha Karla Svobody začala v 60. letech. Důležitým momentem jeho úspěšné kariéry bylo navázání spolupráce s bratry Štaidlovými a zpěvákem Karlem Gottem.
Olympiáda písniček v Řecku
V červnu 1969 se Karel Svoboda společně s textařem Jiřím Štaidlem zúčastnili druhého ročníku Olympiády písniček v Řecku. Jejich společnou novinku Jdou domů vojáci přednesla před kulisou 100 tisíc posluchačů v historickém areálu olympijského stadionu v Aténách zpěvačka Eva Pilarová.
S manželkou Hanou Svobodovou
Svoboda byl dvakrát ženatý. V roce 1969 se oženil se svou první ženou Hanou (rozenou Bohatovou).
První svatba
Za svědka na první svatbě šel Karlu Svobodovi Ladislav Štaidl.
Slavné Gottovy písně
Největší hity pro Karla Gotta složil Karel Svoboda. Nejznámějšími jsou například Lady Carneval, Včelka Mája nebo úvodní píseň z pohádky Tři oříšky pro popelku Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš.
Obří úspěch Včelky Máji
V roce 1977 dvojice slavila nebývalý úspěch s písní Die Biene Maja, německou verzí skladby Včelka Mája, která se objevila v oblíbeném kresleném seriálu pro děti. Česká verze skladby pochází z roku 1985, text napsal Zdeněk Rytíř.
Milionové Německo
Za jeden a čtvrt milionu prodaných desek Die Biene Maja převzali Karel Gott a Karel Svoboda v roce 1977 Zlaté desky od německého hudebního vydavatelství Polydor.
Osmdesátá léta
Také osmdesátá léta byla lemována úspěchy a vysokými prodeji nosičů. Za 20 let spolupráce s nakladatelstvím Supraphon a za pět milionů prodaných dlouhohrajících desek převzal Karel Gott Zlatou desku Supraphonu.
Další společné úspěchy
Úspěchy tandemu Svoboda-Gott nepolevovaly ani po revoluci. Začátkem devadesátých let byl zpěvák uveden do Síně slávy hudebních cen Anděl.
Hit Čau lásko
Karel Svoboda byl i autorem hudby k písni Čau lásko (1987), která se po vydání stala obrovským šlágrem. Duet s textem Karla Šípa nazpívali Karel Gott a Marcela Holanová.
Rodinná momentka
Rodinná momentka z hudebního studia Elektrovox, které umělec vybudoval doma v Jevanech.
S Šiškou
Karel Svoboda se svou první ženou Hanou při chvílích odpočinku ve svém hudebním studiu v Jevanech. Svobodově první manželce se familiárně přezdívalo „Šiška“.
Filmová a televizní tvorba
Jméno Karla Svobody je neodmyslitelně spojeno také s hudbou k celovečerním filmům a televizním seriálům. Ze zlatého fondu české kinematografie jmenujme například Což takhle dát si špenát, Zítra vstanu a opařím se čajem nebo Noc na Karlštejně. Podílel se i na pohádkách Tři oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny či Z pekla štěstí a je podepsán i pod seriály Cirkus Humberto, Létající Čestmír nebo Návštěvníci.
S manželkou Hanou a Karlem Gottem
Karel Svoboda se svou první manželkou Hanou a dlouholetým přítelem a pracovním kolegou Karlem Gottem na začátku devadesátých let.
Devadesátá léta a nová jména
V 90. letech začal Svoboda spolupracovat s novými jmény populární hudby: Danielem Hůlkou nebo Leonou Machálkovou.
Muzikálový Dracula
V devadesátých letech začal psát i svůj první muzikál Dracula, jenž měl premiéru v roce 1995 a dočkal se obrovského diváckého úspěchu. Muzikálem, jenž volně vychází z námětu románu Brama Stokera Drákula, prošla plejáda umělců popmusic: například Daniel Hůlka, Lucie Bílá, Leona Machálková, Linda Finková, Iveta Bartošová, Jiří Korn, Pavel Vítek nebo Radůza.
Smrt první manželky
V roce 1993 zemřela po čtyřiadvaceti letech manželství na rakovinu Svobodova první manželka Hana. Měli spolu dvě děti, dceru Janu a syna Petra. Ten v roce 2020 uvedl dokumentární film nazvaný Karel Svoboda: Šťastná léta.
Druhá svatba
Dva roky po smrti první manželky se Svoboda znovu oženil. S o třiatřicet let mladší Vendulou (vlastním jménem Václava Horová) se jim zkraje roku 1996 narodila dcera Klárka, jež bohužel ve dvou letech onemocněla leukemií a ve svých čtyřech letech zemřela.
Zlato s Hůlkou
Ze spolupráce s Danielem Hůlkou se urodila platinová a zlatá deska, které Svoboda převzal v roce 1997.
S Petrem Hapkou
S Petrem Hapkou na udílení Českých lvů v roce 2001.
Monte Cristo
Dalším hudebním dílem Karla Svobody je původní český muzikál Monte Cristo. Na přípravě muzikálu se opět sešel s textařem Zdeňkem Borovcem a choreografem Richardem Hesem, s nimiž spolupracoval na Draculovi.
Nesmrtelná Mája
Úvodní skladba k animovanému seriálu zůstala dodnes jedním z jeho nejúspěšnějších děl.
Čtyři dekády s Helenou Vondráčkovou
S Helenou Vondráčkovou se Svoboda znal několik dekád. Skládal pro ni hudbu už v šedesátých letech a v roce 1967 ji doprovázel na festival do Ria de Janeira s písničkou Vzdálený hlas.
Golem
Posledním hudebním dílem Karla Svobody je původní český muzikál Golem, který měl premiéru v roce 2006 v pražském divadle Hybernia.
Pouto s Gottem
K lidem nejtěsněji spjatým s Gottovou kariérou jednoznačně patřil i Karel Svoboda.
Kritická dovolená na Maledivách
V roce 2004 trávili manželé Svobodovi dovolenou na Maledivách v době, kdy zemi zasáhlo zemětřesení a následná vlna tsunami zpustošila celý ostrov. Vyvázli naštěstí bez úhony.
Syn Petr Klein Svoboda
Karel Svoboda se svým synem Petrem Kleinem Svobodou v roce 2005.
Čtvrté dítě
V květnu 2005 se manželům narodilo druhé (Svobodovi čtvrté) dítě. Nejmladší syn dostal jméno Jakub.
Platina pro Petra Koláře
I Petr Kolář vděčí za úspěch částečně Karlu Svobodovi. Zpěvákův počin nazvaný jednoduše Album (2005) získal platinovou desku.
Jdi za štěstím
V roce 2005 vyšlo album Jdi za štěstím, na kterém Karel Gott zpívá v aranžmá Jiřího Škorpíka největší hity, které pro něho napsal Karel Svoboda.
Syn Jakub Svoboda
„Kuba má stoprocentní hudební sluch, taky krásně maluje. Zatím ale není tak pilnej, jako býval jeho táta. Dala jsem ho na klavír už dvakrát. Jednou před učitelkou utekl do sklepa, a když chodil do školy umění, nechtěl se pro změnu učit noty,“ prozradila o jejich synovi v rozhovoru pro Blesk Vendula Pizingerová, jež se po smrti manžela znovu vdala.
Tragická smrt
Úspěšný skladatel trpěl bipolární poruchou a zastřelil se na zahradě svého jevanského domu 28. ledna 2007.
Tragické úmrtí
Pohřeb Karla Svobody
Se Svobodou se přišlo do krematoria v pražských Strašnicích rozloučit přes tisíc lidí.
Pohřeb
Dvacetiminutový obřad začal Svobodovou písní Stín katedrál v podání Petra Muka, poté zněl další skladatelův hit, píseň z muzikálu Noc na Karlštejně Lásko má, já stůňu.
Rozloučení s Karlem Svobodou
Po smutečním obřadu se do sálu nahrnulo mnoho lidí, mnozí snad jen ze zvědavosti, přesto bylo v davu často slyšet: „Měla jsem moc ráda jeho hudbu.“
Pohřeb Svobody
Pohřbu se zúčastnil i režisér Filip Renč.
Rozloučil se i Karel Gott
Na pohřbu Karla Svobody nechyběl ani jeho blízký kamarád Karel Gott.
Svobodův hrob
Hrob hudebního skladatele Karla Svobody na lesním hřbitově v Aldašíně u Jevan.
Hrob Karla Svobody
V hrobě je pochována také jeho první manželka Hana „Šiška“ Svobodová.