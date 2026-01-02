Po uvalení vyšetřovací vazby na Karlose Vémolu zůstala veškerá tíha rodinného zázemí na jeho manželce Lele. Starost o děti, chod domácnosti i vysoké měsíční výdaje teď leží výhradně na jejích bedrech. Přesto se ukazuje, že finanční kolaps rodině nehrozí – a to navzdory tomu, že Vémola se nikdy netajil mimořádně nákladným životním stylem. Provoz luxusní vily plné exotických zvířat je jen jednou z položek. Zásadní roli hrají také investice do nemovitostí – zápasník splácí hypotéky na celkem 21 bytů, které v minulosti nakoupil.
Vémola plánoval dopředu: nájmy, sponzoři a rodinný účet mají držet rodinu nad vodou
Po uvalení vyšetřovací vazby na Karlose Vémolu musela Lela převzít péči o děti i chod domácnosti a řešit vysoké měsíční náklady. Podle informací z okolí rodiny však finanční nejistota nehrozí: příjmy z nájmů mají převyšovat splátky hypoték a Vémola měl mít dopředu připravený rodinný účet, ke kterému se má Lela brzy dostat. Pomáhá jí navíc i jeho tým, který zajišťuje část výdajů a praktických věcí.
Peníze z nájmů rodinu podrží
Podle informací z okolí rodiny však ani tyto závazky nejsou v tuto chvíli existenční hrozbou. Příjmy z pronájmů mají totiž převyšovat samotné splátky úvěrů. „V bytech, které Karlos pořídil, někdo bydlí, takže mu chodí nájemné. To je vyšší než splátka půl milionu korun a ještě z toho zůstávají peníze na chod rodiny,“ uvedl pro deník Blesk rodinný přítel.
Rodinný účet jako pojistka
Další výdaje by měla Lela zvládat z prostředků od sponzorů, které Karlosovi pravidelně přicházely na účet. Zápasník se podle zdrojů předem postaral o to, aby měla rodina finanční rezervu i v krizové situaci. „Karlos byl natolik prozíravý, že peníze od sponzorů převáděl na víc účtů. Jeden z nich je rodinný účet, ke kterému má Lela platební kartu. Překvapilo mě, jak chytře to měl promyšlené,“ řekl zdroj Blesku s tím, že Lela zatím k účtu přístup neměla.
To by se ale mělo v nejbližší době změnit. Podle stejného zdroje už Vémola prostřednictvím právníků řeší, aby manželka mohla s účtem plně disponovat. „Teď se to projednává. V příštích dnech by se k účtu měla dostat,“ dodal.
Peníze z auta i problém s leasingem
Podle informací z blízkého okolí rodiny zůstalo v autě, ve kterém byl Vémola při zásahu policie zadržen, zhruba 12 tisíc korun. I ty by si měla Lela brzy vyzvednout. „Auto je zapečetěné, nikdo se k věcem zatím nedostane. Jakmile státní zástupkyně povolí odpečetění, což by mělo být v nejbližších dnech, Lela si peníze i osobní věci vyzvedne,“ uvedl dále zdroj. Otevřenou otázkou zůstávají leasingové splátky vozů, které jsou stále předmětem řešení.
Operace čelisti a návrat do vazby
Situaci navíc zkomplikoval zdravotní stav zápasníka. Den před Silvestrem podstoupil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze operaci silně zanícené čelisti. Na klinice strávil několik hodin a při převozu zpět do vazební věznice na Pankráci, který probíhal pod ozbrojeným dohledem vězeňské služby, podle svědků trpěl výraznými bolestmi.
Pomoc z Vémolova týmu
Lela ale na všechno není sama. Pomocnou ruku jí podávají lidé z Karlosova týmu, kteří převzali část praktických i finančních starostí. „Nechtějí Lelu zatěžovat, proto hradí telefonáty z vězení i právníka. Nemají obavy, že by jim Karlos peníze později nevrátil,“ svěřil se člověk z Vémolova okolí. Televize Nova navíc u vily v Měchenicích zaznamenala osobu, která tam má pravidelně docházet starat se o exotická zvířata. I v době, kdy je hlava rodiny ve vazbě, tak zdá se, že celý systém kolem Vémolových zatím funguje dál.