Přeskočit na obsah
2. 1. Karina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Vémola plánoval dopředu: nájmy, sponzoři a rodinný účet mají držet rodinu nad vodou

Lela a Karlos Vémola
Lela a Karlos VémolaFoto: Profimedia
Lela a Karlos Vémola
Lela a Karlos VémolaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po uvalení vyšetřovací vazby na Karlose Vémolu musela Lela převzít péči o děti i chod domácnosti a řešit vysoké měsíční náklady. Podle informací z okolí rodiny však finanční nejistota nehrozí: příjmy z nájmů mají převyšovat splátky hypoték a Vémola měl mít dopředu připravený rodinný účet, ke kterému se má Lela brzy dostat. Pomáhá jí navíc i jeho tým, který zajišťuje část výdajů a praktických věcí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Po uvalení vyšetřovací vazby na Karlose Vémolu zůstala veškerá tíha rodinného zázemí na jeho manželce Lele. Starost o děti, chod domácnosti i vysoké měsíční výdaje teď leží výhradně na jejích bedrech. Přesto se ukazuje, že finanční kolaps rodině nehrozí – a to navzdory tomu, že Vémola se nikdy netajil mimořádně nákladným životním stylem. Provoz luxusní vily plné exotických zvířat je jen jednou z položek. Zásadní roli hrají také investice do nemovitostí – zápasník splácí hypotéky na celkem 21 bytů, které v minulosti nakoupil.

Karlos Vémola
Karlos Vémola

„Našel si plochou holku,“ vyzradila na Karlose Vémolu Ornella Koktová

Celebrity

Peníze z nájmů rodinu podrží

Podle informací z okolí rodiny však ani tyto závazky nejsou v tuto chvíli existenční hrozbou. Příjmy z pronájmů mají totiž převyšovat samotné splátky úvěrů. „V bytech, které Karlos pořídil, někdo bydlí, takže mu chodí nájemné. To je vyšší než splátka půl milionu korun a ještě z toho zůstávají peníze na chod rodiny,“ uvedl pro deník Blesk rodinný přítel.

Rodinný účet jako pojistka

Další výdaje by měla Lela zvládat z prostředků od sponzorů, které Karlosovi pravidelně přicházely na účet. Zápasník se podle zdrojů předem postaral o to, aby měla rodina finanční rezervu i v krizové situaci. „Karlos byl natolik prozíravý, že peníze od sponzorů převáděl na víc účtů. Jeden z nich je rodinný účet, ke kterému má Lela platební kartu. Překvapilo mě, jak chytře to měl promyšlené,“ řekl zdroj Blesku s tím, že Lela zatím k účtu přístup neměla.

To by se ale mělo v nejbližší době změnit. Podle stejného zdroje už Vémola prostřednictvím právníků řeší, aby manželka mohla s účtem plně disponovat. „Teď se to projednává. V příštích dnech by se k účtu měla dostat,“ dodal.

Reklama

Peníze z auta i problém s leasingem

Podle informací z blízkého okolí rodiny zůstalo v autě, ve kterém byl Vémola při zásahu policie zadržen, zhruba 12 tisíc korun. I ty by si měla Lela brzy vyzvednout. „Auto je zapečetěné, nikdo se k věcem zatím nedostane. Jakmile státní zástupkyně povolí odpečetění, což by mělo být v nejbližších dnech, Lela si peníze i osobní věci vyzvedne,“ uvedl dále zdroj. Otevřenou otázkou zůstávají leasingové splátky vozů, které jsou stále předmětem řešení.

Operace čelisti a návrat do vazby

Situaci navíc zkomplikoval zdravotní stav zápasníka. Den před Silvestrem podstoupil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze operaci silně zanícené čelisti. Na klinice strávil několik hodin a při převozu zpět do vazební věznice na Pankráci, který probíhal pod ozbrojeným dohledem vězeňské služby, podle svědků trpěl výraznými bolestmi.

ČTĚTE TAKÉ: Karlos Vémola jde na operaci. Lela mezitím dětem o tatínkovi lže

Karlos Vémola Měchenice Vémoland, policejní razie zatčení a domovní prohlídka u Karlose Vémoly
Karlos Vémola byl zatčen v Měchenicích při policejní razii. Policie u něj doma následně provedla domovní prohlídku.
Foto: Profimedia

Pomoc z Vémolova týmu

Lela ale na všechno není sama. Pomocnou ruku jí podávají lidé z Karlosova týmu, kteří převzali část praktických i finančních starostí. „Nechtějí Lelu zatěžovat, proto hradí telefonáty z vězení i právníka. Nemají obavy, že by jim Karlos peníze později nevrátil,“ svěřil se člověk z Vémolova okolí. Televize Nova navíc u vily v Měchenicích zaznamenala osobu, která tam má pravidelně docházet starat se o exotická zvířata. I v době, kdy je hlava rodiny ve vazbě, tak zdá se, že celý systém kolem Vémolových zatím funguje dál.

VIDEO: „Narodil se nový král, Karlos Vémola slaví narození dalšího syna, dal mu jméno po šampionovi

Karlos junior, Sky a Lili mají nového sourozence Rockyho Vémolu. V Sociálu uvidíte také spektakulární florbalový nájezd či emoce po Zlatém míči. | Video: Erika Prosová

Zdroj: Blesk.cz, TN.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama