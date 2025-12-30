V den, kdy policie zatkla Karlose Vémolu před jeho domem v Měchenicích u Prahy, se akorát chystal na cestu do nemocnice, kde se měl podrobit plánované operaci akutního zánětu čelisti. A jak se zdá, dnes se jí konečně dočká. Mezitím musí jeho manželka Lela Vémola jejich třem společným dětem vysvětlovat, kde je tatínek.
Karlos Vémola jde na operaci. Lela mezitím dětem o tatínkovi lže
Už týden uplynul od doby, kdy policie vzala do vazby MMA zápasníka Karlose Vémolu, kterého podezřívá z drogové trestné činnosti. Kvůli tomu se také musela odložit jeho plánovaná operace.
Milovnice plastických operací se podle všeho rozhodla dětem lhát, a tak jim zařídit aspoň v rámci možností hezké vánoční prázdniny. „Lela dětem říká, že Karlos musel na operaci a teď se bude asi tři týdny zotavovat. Pak se uvidí, co dál…“ řekl zdroj z jejího okolí. Bohužel se náročná rodinná situace podepisuje na jejím stavu. „Lela je hlavně hrozně unavená. Zvládá to ale statečně a před dětmi se snaží být silná. Když si hrají, občas si popláče, ale snaží se to na ně nepřenášet. Ona to s nimi neřeší a před nimi se drží a je v pohodě,“ popsal Lelin stav zdroj Blesku.
Až do včerejška také neměla možnost se svým manželem komunikovat. Teď už však má Karlos k dispozici telefon. V pondělí totiž podle informací deníku Aha! dostal Karlos předplacenou, vězeňskou SIM kartu a může si vybrat 5 telefonních čísel, na která zavolá. Podle všeho prvním, koho z vazby kontaktoval, byla právě jeho manželka. Hovory by však měly být odposlouchávány a nahrávány vězeňskou službou. Vémola na ně má také pouze přesně vymezený čas.
Další novinkou je to, že po týdnu od původně plánované operace se bojovník konečně dostane na operační sál. Podle zdroje CNN Prima News dojde k operaci čelisti dnes dopoledne. Zákrok si vyžadoval zajištění výsledků předoperačních vyšetření, vše se ale podařilo a tak se mu snad uleví od velkých bolestí.